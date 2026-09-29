Đi công chứng mới biết nhà mình đã bị sang tên, thế chấp vay 5 tỉ đồng

Hỏi mua nhà rồi đánh tráo sổ đỏ

Vừa qua, Báo Thanh Niên phản ánh trường hợp bà Lê Thị Hiệp bị đánh tráo sổ đỏ khi rao bán thửa đất hơn 80 m² tại TP.HCM vào năm 2016. Tài sản sau đó bị người khác giả mạo giấy ủy quyền của bà Hiệp để chuyển nhượng qua hai người khác.

Dù năm 2018, tòa án đã tuyên hủy các hợp đồng mua bán và sang tên cho người khác nhưng bà Hiệp vẫn không thể lấy lại sổ đỏ do giấy tờ đang bị cơ quan điều tra giữ làm vật chứng trong vụ án hình sự. Suốt 10 năm, bà phải ngược xuôi làm thủ tục, theo đuổi hai vụ kiện dân sự và hành chính để được cấp lại sổ đỏ. Hiện bà vẫn phải chờ phán quyết phúc thẩm của TAND TP.HCM tới đây.

Vừa qua, nhiều phòng công chứng ở TP.HCM phát hiện ra tình trạng hồ sơ giả mạo về nhà đất rất tinh vi

ẢNH MINH HOẠ: NGÂN NGA

Một vụ án có tình tiết tương tự vừa được TAND khu vực 5 - TP.HCM xét xử sơ thẩm ngày 9.7. Chủ nhà phát hiện chữ ký, dấu vân tay của mình bị giả mạo để chuyển nhượng cho người khác. Người nhận chuyển nhượng sau đó dùng chính căn nhà để thế chấp ngân hàng vay 5 tỉ đồng.

Đi bán nhà mới phát hiện tài sản đã sang tên

Cụ thể, theo bản án của TAND khu vực 5, bà V. là chủ sở hữu căn nhà trên đường Lạc Long Quân, TP.HCM. Tháng 7.2018, bà treo biển rao bán nhà. Sau đó, có người đặt cọc và hẹn giữa tháng 11 cùng năm đến cơ quan công chứng hoàn tất giao dịch.

Tuy nhiên, khi bà V. và người mua đến phòng công chứng, họ bất ngờ phát hiện căn nhà đã được chuyển nhượng cho bà L. theo hợp đồng công chứng từ tháng 8.2018.

Không chỉ bị sang tên, đúng khoảng 1 tháng sau, bà L. đem căn nhà này thế chấp tại một ngân hàng vào tháng 9.2018 để vay 5 tỉ đồng.

Khẳng định chưa từng mua bán, cầm cố hoặc thế chấp căn nhà, bà V. trình báo công an và khởi kiện yêu cầu tòa tuyên hợp đồng chuyển nhượng cho bà L. vô hiệu.

Kết quả giám định xác định chữ viết, chữ ký và dấu vân tay mang tên bà V. trên hợp đồng chuyển nhượng không phải của bà. Cơ quan điều tra xác định những người chưa rõ lai lịch đã sử dụng giấy tờ giả mang tên bà V., đánh tráo giấy tờ thật rồi đóng giả chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho bà L.

Ngân hàng tố cáo người mua thế chấp căn nhà

Trong quá trình giải quyết vụ án, bà L. vắng mặt tại tòa. Phía ngân hàng có yêu cầu độc lập, đề nghị tòa buộc bà L. thanh toán khoản vay 5 tỉ đồng cùng tiền lãi và phạt chậm trả, tổng cộng hơn 11,7 tỉ đồng. Bởi đã 8 năm trôi qua, người này mới chỉ trả được 16 triệu đồng tiền gốc.

Ngân hàng cũng đã tố giác bà L. ra công an về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Năm 2020, công an đã khởi tố vụ án và lưu giữ luôn sổ đỏ của bà V. để xử lý theo hồ sơ vụ án.

Ngân hàng cho rằng trước khi nhận thế chấp đã thẩm định tài sản, căn cứ giấy chứng nhận đứng tên bà L., đồng thời thực hiện thủ tục công chứng và đăng ký thế chấp theo quy định.

Viện dẫn khoản 2 điều 133 bộ luật Dân sự năm 2015, ngân hàng xác định mình là người thứ ba ngay tình, được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, nếu bà L. không trả nợ, ngân hàng yêu cầu được phát mãi căn nhà của bà V. để thu hồi tiền.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 5 - TP.HCM đề nghị tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà V. và một phần yêu cầu độc lập của ngân hàng.

Theo Viện kiểm sát, công chứng viên không kiểm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến việc người khác đóng giả chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng. Ngân hàng cũng chưa thẩm định, xác minh nên không biết bà V. là người trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất.

Chủ nhà được làm lại sổ đỏ mới

Căn cứ điều 123 bộ luật Dân sự năm 2015, tòa tuyên hợp đồng mua bán nhà giữa bà V. và bà L., do văn phòng công chứng chứng nhận tháng 8.2018 là vô hiệu.

Tòa xác định ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình nên tuyên hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và bà L. vô hiệu. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ vẫn thuộc về bà L. Tòa buộc bà này thanh toán cho ngân hàng hơn 11,7 tỉ đồng.

Tòa không chấp nhận yêu cầu phát mãi căn nhà của bà V. để thu hồi nợ. Đồng thời, bà V. được quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.