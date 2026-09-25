Khổ sở ngược xuôi 10 năm trời xin cấp lại sổ đỏ vì bị đánh tráo

Sổ đỏ bị giữ suốt 10 năm vì là vật chứng vụ án

Ngày 24.9, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bà Lê Thị Hiệp kiện Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 17 để yêu cầu cấp lại sổ đỏ mới.

Hơn 10 năm qua, kể từ khi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị đánh tráo rồi bị bán cho 2 người khác, để được làm lại sổ mới, bà Lê Thị Hiệp phải gõ cửa khắp nơi rồi lại phải khởi kiện làm 2 vụ án khác nhau nhưng vẫn chưa có hồi kết.

Thửa đất hơn 80 m² của bà Lê Thị Hiệp bị "treo" suốt 10 năm qua ẢNH: CTV

Theo hồ sơ, năm 2016, bà Hiệp rao bán thửa đất hơn 80 m² (ở TP.HCM) và đã có người đến hỏi mua. Người này mượn sổ đỏ của bà để đi photo rồi không mua nữa.

Sau đó, bà Hiệp đi công chứng hỏi thủ tục mua bán thì bà mới hay thửa đất của mình đã bị bán cho ông Lê Văn Chiến vào ngày 15.6.2016 với giá 1,7 tỉ đồng và đã được sang tên. Đúng 5 tuần sau, ông này lại bán cho người khác với giá 3,3 tỉ đồng đã qua công chứng.

Lúc này bà mới nghi ngờ sổ đỏ của mình bị đánh tráo trước đó nên đã trình báo công an. Sau đó, công án đã thu lại được bản chính giấy chứng nhận.

Vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do không tìm ra được đối tượng lừa đảo nên cuối năm 2017, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra cho đến nay.

Sau đó, bà Hiệp đành phải khởi kiện yêu cầu tòa hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cho ông Chiến và hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Chiến và người mua khác.

Năm 2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của bà, hủy nội dung đăng ký biến động sang tên ông Chiến trên giấy chứng nhận và hủy tất cả các hợp đồng mua bán. Bản án này có hiệu lực pháp luật vì không có ai kháng cáo, kháng nghị.

Tưởng rằng với phán quyết này của tòa có thể lấy lại giấy tờ nhà đất, bà Hiệp tiếp tục làm đơn đề nghị cơ quan điều tra trả bản chính sổ đỏ.

Tuy nhiên, bà được trả lời giấy chứng nhận đang là vật chứng của vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", phải tiếp tục tạm giữ nên không thể trả. Cơ quan điều tra hướng dẫn bà liên hệ cơ quan đăng ký đất đai để giải quyết việc cấp lại.

Bà Hiệp làm theo hướng dẫn, nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ nhưng cũng không được giải quyết. Cơ quan đăng ký đất đai cho rằng trường hợp của bà không thuộc diện cấp đổi, cũng không thuộc trường hợp cấp lại do mất giấy chứng nhận, bởi bản chính vẫn còn và đang được cơ quan điều tra giữ.

Hết cách, một lần nữa bà Hiệp lại phải tiếp tục khởi kiện ra tòa. Lần này bà khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu tòa buộc cơ quan đăng ký đất đai cấp lại giấy chứng nhận cho mình.

Tòa buộc Văn phòng Đăng ký đất đai cấp lại sổ đỏ mới

Hồi tháng 3, TAND khu vực 9 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, phía bà Hiệp yêu cầu tòa buộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 17 phải cấp lại giấy chứng nhận cho bà.

Còn phía bị đơn đề nghị tòa án tuyên buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trả lại bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu cho bà Hiệp, hoặc tuyên hủy giấy chứng nhận để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 17 cấp lại giấy chứng nhận mới cho bà Hiệp.

Tuy nhiên, theo tòa: "Giấy chứng nhận là vật chứng trong vụ án hình sự, nên không thể trả lại cho bà Hiệp và cũng không có cơ sở để tuyên hủy giấy này".

Từ đó, tòa chấp nhận yêu cầu của bà Hiệp, buộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 17 phải cấp lại giấy chứng nhận cho bà. Bản án này không có ai kháng cáo nhưng lại bị Viện KSND TP.HCM kháng nghị.

Viện kiểm sát căn cứ điểm a khoản 3 điều 106 bộ luật Tố tụng hình sự, đối với vật chứng, người có thẩm quyền theo quy định trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu.

"Trong trường hợp này giấy chứng nhận của bà Hiệp không phải bị mất mà là vật chứng trong vụ án hình sự. Do đó hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của bà Hiệp, được cấp lại giấy chứng nhận là không đúng quy định của pháp luật", kháng nghị của Viện KSND TP.HCM nêu.

Từ đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của bà Hiệp.