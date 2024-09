Về hỗn danh Long "máy chém"

Nguyễn Hải Long (hay còn được biết đến là Long "tròn", hay Long "máy chém", 55 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) là giang hồ khét tiếng miền Bắc với 7 tiền án về các tội: "giết người", "cố ý gây thương tích", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy".

Đại ca khét tiếng Long 'tròn' vừa bị bắt là ai?

Giới giang hồ mỗi khi nhắc đến Long "máy chém" không khỏi sợ hãi bởi Nguyễn Hải Long là em trai của ông Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "Bánh"), một cựu trùm giang hồ nổi tiếng trong vụ án Năm Cam. Ông Nguyễn Tuấn Hải đã chấp hành án và ra tù vào năm 2022.

Trong bài viết "Những sự thật về trùm giang hồ Hải "bánh" của báo Công an Nhân dân năm 2010 có đăng tải nội dung: Năm 1980, Long "tròn" cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực ở Hà Nội. Suốt ngày nghi phạm lận dao trong người, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố, mỗi khi gây hấn là Long "tròn" rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long "tròn" là Long "máy chém".

Tuy nhiên, Long "tròn" cũng nhiều lần bị trả đũa, thậm chí có lần bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay.

Long 'tròn' và Hiệp 'máu' bị bắt vì ma túy

Xả dao chém người vì ghen

Thông tin trên tờ An Ninh Thủ Đô, năm 2016, Long "tròn" bị Công an quận Hoàng Mai (tại thành phố Hà Nội) ra quyết định truy nã về tội "cố ý gây thương tích".

Nguyên nhân là do Long "tròn" nghi ngờ người bạn gái kém 26 tuổi phản bội nên đã ghen tuông với anh Nguyễn Hữu Dương. Long "tròn" đã dẫn theo 3 đàn em, mang theo dao quắm, đến tìm bạn gái tại nhà trọ của anh Dương.

Tại đây, Long "tròn" và đàn em không tìm thấy cô gái, nhưng vì tức giận, họ đã lao vào tấn công anh này cùng bạn bè anh, khiến các nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng bỏ trốn, để lại cảnh tượng đẫm máu.

"Sở hữu" nhiều tiền án, tiền sự

Sau thời gian trốn truy nã, ngày 10.7.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Long về hành vi "tàng trữ vũ khí quân dụng".

Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xác định Long "tròn" đang lái ô tô đi từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Hà Nội, trên xe mang theo vũ khí "nóng", đã bố trí lực lượng theo sát nghi phạm này.

Khi ô tô của Long "tròn" dừng trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe, phát hiện tại ghế sau ô tô của Long "tròn" có 1 khẩu súng trường, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên đạn; dưới ghế một khẩu súng Colt và 5 viên đạn đang ở trong ổ súng.

Long "tròn" bị bắt giữ cùng với tang vật ẢNH: CACC

Tại cơ quan công an, Long "tròn" khai vào tháng 4.2017, mua 2 khẩu súng và số đạn này tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng.



Sau vụ việc này, Long "tròn" lãnh án và chỉ mới ra tù chưa lâu.

Bị bắt vì ma túy

Chiều 25.9.2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa triệt phá thành công chuyên án "tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 nghi phạm, trong đó có Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp "máu", 35 tuổi, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Long "tròn" và Hiệp "máu" tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Ngoài 2 nghi phạm Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, các nghi phạm bị bắt trong đường dây này còn có: nghi phạm Lê Quang Hoàn (hay còn được biết đến là Hoàn gấu, 31 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ); nghi phạm Phạm Bá Đại (30 tuổi, trú tại Hà Nội); nghi phạm Phạm Thị Yến (26 tuổi), nghi phạm Nguyễn Thị Lan Hương (tức Hương Mạch, 38 tuổi, cùng trú tại thành phố Thanh Hóa); nghi phạm Đặng Mỹ Vân (29 tuổi) và Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 người này để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) nổi lên một nhóm nghi phạm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp hoạt động liên tỉnh nên đã lập án đấu tranh, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây này.

Các bị can khác trong vụ án ẢNH: CACC

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an phường Đông Sơn bắt quả tang bị can Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ hơn 1,8 gam ma túy.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 bị can Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, đây là đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán.

Trong đó, bị can Đỗ Hoàng Hiệp là cầm đầu, chỉ đạo bị can Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như: Ketamin, thuốc lắc, nước vui với bị can Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm bị can của Đỗ Hoàng Hiệp, Lê Quang Hoàn để sử dụng trái phép chất ma túy.