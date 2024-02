'Đãi cát tìm vàng' cho 2 đội tuyển U.19 và U.16 Việt Nam

Cho phép cầu thủ đá vòng loại cho đội khác dự vòng chung kết

Để giúp đội tuyển tập trung tốt lực lượng là một trong những nét mới của điều lệ giải bóng đá U.19 năm nay. VFF cho phép các đội bóng lọt vào vòng chung kết được quyền bổ sung cầu thủ đã đá vòng loại từ các đội khác. Miễn là cầu thủ bổ sung đảm bảo đúng quy định theo quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, cầu thủ đó phải tuân thủ đúng tiêu chí chỉ ra sân tối đa cho 2 đội trong 3 đội được đăng ký thi đấu cho mùa giải, sẽ được phép tăng cường. Còn nếu đã ra sân cho 2 đội rồi thì sẽ không được quyền bổ sung cho đội thứ 3.

Do vòng chung kết giải U.19 là giải đấu mở đầu năm 2024 vì sau đó còn giải hạng nhì, hạng ba và U.21 nên một vài đội bóng muốn làm dày lực lượng tốt đã cân nhắc chọn lựa cầu thủ từ CLB khác đăng ký bổ sung. Động thái này nhằm tăng sức mạnh cho đội đồng thời tránh để xảy ra vi phạm sau này.

Các cầu thủ U.19 HAGL sẽ được chú ý Minh Trần

Đó là chi tiết mà rất nhiều đội bóng lưu ý vì bài học của 2 đội Sông Lam Nghệ An và Gia Định ở vòng chung kết giải U.21 năm 2022 tại Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn đó. Do thiếu kiểm tra chặt chẽ, các đội bóng này đã đưa ra sân cầu thủ từng chơi cho 2 đội bóng khác. Cả 2 đội đều bị VFF tuýt còi và phải dừng cuộc chơi rất đáng tiếc.

Vì thế một đội bóng chỉ cho đội khác tăng cường cầu thủ khi đảm bảo rằng cầu thủ được bổ sung chỉ ra sân cho đội bóng của mình và đội bóng cho mượn quân chứ không có thêm bên thứ 3 khác để không xảy ra những bất cập về sau, tránh những rắc rối pháp lý không cần thiết.

Trở lại với việc mở rộng cho phép bổ sung cầu thủ đã đá vòng loại cho các đội khác được đá vòng chung kết giải U.19, thật ra VFF đã linh động từ 2-3 năm nay. Trước đây việc này bị cấm vì tránh hiện tượng chủ nhà không đá vòng loại gom quân tốt cho vòng chung kết. Nhưng giờ khi chủ nhà được cho đá vòng loại thì thực lực các đội đều đã bộc lộ. Các đội cũng nắm bắt được đâu là những gương mặt xuất sắc để gọi bổ sung từ đội khác nên đã sớm có kế hoạch. Hơn nữa VFF cho phép cũng đồng nghĩa mở rộng diện chọn lựa cho các nhà tuyển trạch, giới chuyên môn có cơ sở theo dõi đánh giá đầy đủ lực lượng gọi vào các đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển Olympic Việt Nam.

U.19 Huế với nhiều gương mặt sáng giá Kim Phụng

Như vậy các đội bóng dự vòng chung kết đều có thể bổ sung lực lượng thêm dày, không chỉ tăng khả năng cạnh tranh thứ hạng ở giải vô địch U.19 mà còn giúp cho VFF xem xét có thêm những tài năng từ nhiều đội bóng khác, "đãi cát tìm vàng" cho việc tập trung 2 đội tuyển U.19 và U.16 quốc gia. Theo VFF, hiện đã có một nửa số đội bổ sung cầu thủ cho vòng chung kết U.19.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chọn đội tuyển U.19 và U.16

Điều lệ giải U.19 quy định cầu thủ 16 tuổi (sinh từ năm 2008) đến U.19 (sinh năm 2005) được tham gia giải, như vậy gần như toàn bộ lực lượng tốt nhất để tập trung 2 đội tuyển U.19 và U.16 quốc gia sẽ xuất hiện tại vòng chung kết giải U.19. HLV Hoàng Anh Tuấn, người sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt các đội tuyển này, cũng tỏ ra háo hức. Ông và các thành viên ban huấn luyện sẽ có mặt ở Bình Dương từ ngày 21.2 đến 5.3 tới để "săn đầu người" cho 2 đội tuyển trẻ quốc gia.

Nhiều gương mặt xuất sắc của tương lai bóng đá nước nhà sẽ tụ hội về Bình Dương tuần sau Quỳnh Nga

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi cũng đã theo dõi vòng loại, nắm bắt thông tin từ các đội và thấy rằng vòng chung kết U.19 sắp tới sẽ gay cấn vì hầu hết các lò đào tạo mạnh, các trung tâm bóng đá tiêu biểu đều có đại diện tại vòng chung kết. Nếu có một chút tiếc rẻ thì chỉ là Đà Nẵng, đội bóng đã giành hạng ba ở cả 2 giải U.19 và U.21 năm 2023 vắng mặt. Còn lại từ PVF, Hà Nội, Thể Công Viettel, Thanh Hóa, SLNA, HAGL, Bình Dương, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa, kể cả Bình Phước đã từng vào tứ kết U.19 năm 2023 đều có mặt tại vòng chung kết giải U.19. Tôi và các cộng sự sẽ bám sát vòng chung kết U.19 với hy vọng sẽ chọn ra lực lượng nòng cốt nhất, chuẩn bị cho 2 đội tuyển U.19 và U.16 quốc gia".

Rất nhiều cái tên ở lứa U.19 và U.16 nổi bật sẽ xuất hiện tại vòng chung kết U.19 quốc gia 2024. Những gương mặt của lứa U.19 như Nguyễn Công Phương, Đoàn Thế Phong, Tiêu Trung Hiếu (Thể Công Viettel), Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Mai Hoàng, Phùng Văn Nam, Nguyễn Văn Linh (SLNA), Nguyễn Lê Phát, Phùng Quang Tú, Đào Quang Anh (PVF) Hoàng Minh Tiến, Môi Sê, Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Cảnh Tài, Lê Trí Phong (Hà Nội) Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp), Vi Đình Thượng (Huế), Nguyễn Ngọc Cường, Trịnh Văn San (Thanh Hóa) hay U.16 như Lê Thắng Long, Trịnh Nam Khánh, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), Võ Quốc Trung (Huế), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài hào hứng.