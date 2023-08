'Đại chiến' bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan

Giải hứa hẹn hấp dẫn khi đội Thái Lan (hiện xếp hạng 15 thế giới, hạng 3 châu Á) quyết định mang đến VN đội hình mạnh nhất nhằm chuẩn bị cho ASIAD vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc). Việc họ tham dự SEA V.League 2023 với lực lượng toàn hảo thủ cũng được giới chuyên môn lý giải một phần vì sự tiến bộ của đội tuyển bóng chuyền nữ VN.



Trần Thị Thanh Thúy (bìa phải) hứa hẹn tỏa sáng ở SEA V.League 2023

Bóng chuyền nữ Thái Lan nhiều năm liền thống trị khu vực Đông Nam Á nhưng họ đã cảm nhận được sự cạnh tranh ngày càng lớn đến từ VN. Ở chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5.2023, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội khiến các tay đập Thái Lan chật vật mới có được chiến thắng 3-1. Từ đầu năm 2023 đến nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng để lại dấu ấn với những thành tích ấn tượng như vô địch Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á, qua đó đoạt vé tham dự Cúp bóng chuyền nữ các CLB thế giới; vô địch Cúp bóng chuyền Challenge châu Á để giành suất có mặt tại Cúp bóng chuyền Challenge thế giới và để thua đội Pháp ở tứ kết (sau đó đội Pháp lên ngôi vô địch).

Nhờ thời gian dài tập luyện cùng nhau, các tuyển thủ đội bóng chuyền nữ VN khắc phục được phần nào điểm yếu trong khâu tổ chức phòng ngự, bắt bước một và phối hợp tấn công ngày càng ăn ý. Chủ công cao 1,93 m Trần Thị Thanh Thúy cho thấy cô không hề thua kém so với các tay đập hàng đầu Thái Lan hay châu Âu. Một mình ghi 21 điểm trong trận đấu với đội tốp đầu châu Âu như đội Pháp là minh chứng rõ nhất về tài năng của Thanh Thúy. Tiếc là đầu tháng 9 cô phải quay lại Nhật Bản thi đấu trong màu áo CLB PFU BlueCats nên không thể sát cánh cùng đội tuyển nữ bóng chuyền VN tham dự ASIAD 19.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần lượt gặp Philippines (19 giờ ngày 4.8), Indonesia (19 giờ ngày 5.8) và Thái Lan (19 giờ ngày 6.8). Nhiều khả năng trận đấu giữa VN với Thái Lan sẽ phân định ngôi nhất, nhì chặng 1 SEA V.League 2023. Sau đó các đội sẽ di chuyển đến Thái Lan tranh tài chặng 2 từ ngày 11 - 13.8.

Các trận đấu của chặng 1 SEA V.League 2023 được trực tiếp trên On Sports News, On Plus, VTVcab On.