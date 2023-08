Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2023: Đội Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đang được người hâm mộ quan tâm nhờ chuỗi thành tích ấn tượng từ đầu năm 2023 như vô địch giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á, HCB SEA Games 32, vô địch Cúp bóng chuyền nữ Challenge châu Á. Thêm cơ hội tìm kiếm danh hiệu cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội khi thi đấu chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2023 trên sân nhà.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẵn sàng chinh phục vòng 1 SEA V.League 2023 NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan thống trị khu vực Đông Nam Á trong thời gian dài và hiện xếp hạng 15 thế giới, hạng 3 châu Á. Trước khi đến Việt Nam tham dự chặng 1 SEA V.League 2023, đội Thái Lan tranh tài giải bóng chuyền thế giới Nations League và xếp hạng 14/16.

Nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19 (tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc), đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan mang đến Việt Nam đội hình rất mạnh, tập hợp hầu hết các gương mặt xuất sắc như Thatdao, Chatchu On, Pimpichaya, Pornpun, Wipawee. Trong khi đó đội Việt Nam vẫn giữ bộ khung 14 tuyển thủ vừa tranh tài ở Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới tại Pháp như Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang.

Bóng chuyền nữ Thái Lan mang đội hình mạnh dự chặng 1 SEA V.League 2023 VOLLEYBALL WORLD

Theo lịch thi đấu, ngày mai (4.8) diễn ra 2 cặp đấu giữa Indonesia với Thái Lan (16 giờ), Việt Nam với Philippines (19 giờ). Ngày 5.8 diễn ra 2 cặp đấu giữa Thái Lan với Philippines (16 giờ), Việt Nam với Indonesia (19 giờ). Ngày 6.8 diễn ra 2 cặp đấu cuối chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.League giữa Philippines với Indonesia (16 giờ), Việt Nam với Thái Lan (19 giờ). Các trận đấu tại giải được trực tiếp trên On Sports News, On Plus, VTVcab On.