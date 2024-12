Đại công trường thi công nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương

Ngày 4.12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (BQLDAGT) tỉnh Bình Dương cho biết tiến độ thi công nút giao Bình Chuẩn đã đạt tỷ lệ gần 30% so với khối lượng thực hiện hợp đồng.

Nút giao Bình Chuẩn băng qua đường Mỹ Phước Tân Vạn hiện hữu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nút giao Bình Chuẩn thuộc gói thầu XL2, đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương) có tổng chiều dài 1,3 km bao gồm đường cao tốc, hầm chui, cầu vượt qua đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) với vốn đầu tư trên 490 tỉ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần Đại Thiên Trường và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn.

Đại công trường thi công nút giao Bình Chuẩn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện công trình thi công cọc khoan nhồi đạt 98/114 cọc; cọc đóng hầm kín nhánh C và D đạt 197/197 cọc; thi công bệ, mố, thân cầu vượt đạt 12/14 bệ, thân; thi công dầm hộp bản rỗng đạt 2/12 dầm (hiện đang thi công dầm thứ 3)…

Công trình đang thi công dầm hộp bản rỗng thứ 3 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo BQLDAGT tỉnh Bình Dương, tiến độ bàn giao mặt bằng chưa đạt theo kế hoạch đề ra (mới có 116/126 trường hợp bàn giao mặt bằng), do đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của các gói thầu thi công đường Vành đai 3 TP.HCM trong đó có nút giao Bình Chuẩn.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào tháng 12.2025 thì công tác bàn giao mặt bằng phải thực hiện xong trong tháng 12.2024.

Công nhân trên công trường thi công dầm cầu vượt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sẽ chặn 2 làn đường Mỹ Phước Tân Vạn để thi công

Chiều cùng ngày (4.12), nhà thầu thi công nút giao Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tổ chức phân luồng giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn tại nút giao Bình Chuẩn để thi công trụ cầu T2 nhánh A và trụ cầu T2 nhánh B (thuộc nút giao Bình Chuẩn).

Ngày 7.12, nhà thầu sẽ thi công 2 trụ cầu T2 nhánh A và B ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo thông báo, từ ngày 7.12, đơn vị này sẽ triển khai thi công trụ cầu T2 nhánh A và B. Do Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn; gồm nhiều loại phương tiện đi lại hỗn hợp (xe container, xe tải, ô tô con, xe máy...); thời gian lưu thông 24/24 giờ. Do đó, khi thu hẹp lòng đường để triển khai thi công công trình nút giao Bình Chuẩn rất dễ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua công trình sẽ bị chặn 2 làn đường sát với dải phân cách giữa để thi công 2 trụ cầu T2 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhà thầu thi công đề nghị chủ đầu tư (BQLDAGT tỉnh Bình Dương), Sở GTVT, Công an tỉnh Bình Dương và TP.Thuận An phối hợp đảm bảo an toàn giao thông qua công trường.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn có lưu lượng xe lưu thông rất lớn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, đơn vị thi công sẽ chặn 2/6 làn hiện hữu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đồng thời mở thêm 2 làn phụ ở 2 bên vỉa hè để cho xe máy qua lại; 4 làn đường còn lại dành cho xe ô tô lưu thông ở 2 chiều; phần thi công trụ cầu được thực hiện ở khu vực bồn bông dải phân cách giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn.