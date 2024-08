Tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương còn rất chậm

Ngày 25.8, theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, tiến độ thực hiện dự án thành phần đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Bình Dương) cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, riêng công tác giải phóng mặt bằng đang chậm khoảng 3,5% so với hợp đồng.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.Thuận An (Bình Dương) chậm 3,5% so với hợp đồng ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, tại TP.Thuận An đang được thi công gói thầu xây lắp 2 của nút giao Bình Chuẩn đạt 23,57% so với hợp đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12.2025; gói thầu xây lắp 3 thi công đường từ nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn đạt 8,32%, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026 và gói thầu xây lắp 4 thi công cầu Bình Gởi đạt 45,3%, dự kiến hoàn thành hạng mục cầu vào tháng 6.2025.

Cầu Bình Gởi có tốc độ thi công nhanh nhất với 45,3% hạng mục đã hoàn thành ĐỖ TRƯỜNG

Về tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP.Thuận An), ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết qua kiểm kê còn 788 hồ sơ (giải phóng mặt bằng) và 1.294 mồ mả cần phải xử lý.

Cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn nối TP.Thuận An (Bình Dương) với H.Củ Chi (TP.HCM) ĐỖ TRƯỜNG

Tính đến nay, TP.Thuận An đã có 437 trường hợp bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 31,41 ha, chiếm 63,37% so với tổng diện tích đất thu hồi. Các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tập trung nhiều nhất ở P.An Thạnh, An Sơn…

Công tác giải phóng mặt bằng phần lớn chậm do chưa bố trí được đất tái định cư ĐỖ TRƯỜNG

Nguyên nhân các hộ chưa bàn giao mặt bằng do người dân đang khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị nâng giá bồi thường đất, tài sản và giao đất tái định cư... với tổng số 226 đơn thư.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết vừa qua TP.Thuận An đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt đơn giá đất tái định cư tại khu tái định cư Bình Đức 1; phê duyệt danh sách bố trí tái định cư cho 40 hộ dân thuộc các vị trí cần thiết giao đất để thi công chân cầu vượt và hạng mục cần thiết để thi công trước.

TP.Thuận An dự kiến chi trả chi phí tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng sớm trong khi chờ bố trí tái định cư ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, UBND TP.Thuận An cũng đã phê duyệt danh sách 10 hộ dân thuộc các vị trí tái định cư đường Cách mạng Tháng Tám bố trí tại khu tái định cư An Thạnh (thuộc các vị trí mặt tiền đường Thủ Khoa Huân).

Đối với một số trường hợp còn lại chưa bố trí được đất tái định cư, UBND TP.Thuận An đang vận động bàn giao mặt bằng và thực hiện chi trả chi phí tạm cư trong thời gian chờ hoàn chỉnh khu tái định cư An Thạnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu vận dụng hiệu quả, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các tỉnh, thành trong đó có Bình Dương tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, tăng cường làm việc trực tiếp với dân, vận dụng hiệu quả, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải quyết khiếu nại, kiến nghị hợp pháp chính đáng của người dân...