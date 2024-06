Bộ Công an nói về vụ 'đề văn trùng với suy đoán trước kỳ thi'

Bộ Công an có vào cuộc điều tra không?

Báo chí đặt vấn đề: việc thông tin không lộ lọt đề thi ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay mới là khẳng định của ban ra đề. Vậy, sắp tới Bộ GD-ĐT có tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xác minh để làm rõ điều này hay không?

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Trưởng ban đề thi năm nay, tiếp tục khẳng định không có lộ, lọt ở môn ngữ văn. Theo ông Hà, việc lộ lọt nếu có thì phải trùng cả về đoạn trích, lệnh hỏi chứ không chỉ tên tác phẩm. Tuy nhiên, việc này không xảy ra giữa đề thi chính thức và những suy đoán trên mạng xã hội.

Bộ GD-ĐT họp báo thông tin kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay TUẤN MINH

Chưa cảm thấy thỏa đáng với phần trả lời này, PV Thanh Niên đề nghị lãnh đạo Bộ GD-ĐT và đại diện Bộ Công an chủ trì họp báo trả lời vì ông Nguyễn Ngọc Hà vừa trả lời cũng chỉ đại diện cho hội đồng ra đề thi.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công An, cho rằng Bộ Công an đã làm việc với đối tượng tạo dựng clip lộ đề thi và đối tượng này đã thừa nhận là tự dàn dựng thông tin sai sự thật, đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ. Về câu hỏi có điều tra với trường hợp này nữa hay không, đã có căn cứ để khẳng định là không cần điều tra tiếp.

"Tuy nhiên, để làm công tác phòng ngừa, chúng tôi phải chờ đến khi có kết quả chấm thi, nếu phát hiện bất thường chúng tôi sẽ phối hợp điều tra, kết luận và thông tin tới xã hội", ông Chung nói.

Thiếu tướng Trần Đình Chung TUẤN MINH

Đồng quan điểm, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng cho rằng thời điểm này bộ vẫn khẳng định không lộ lọt, không trùng đề thi.



Theo ông Thưởng, ngay sau khi nhận được thông tin trong đêm, ông đã trao đổi với thiếu tướng Trần Đình Chung đề nghị xác minh. "Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông báo gửi báo chí về việc này ngay sau buổi thi môn ngữ văn", ông Thưởng khẳng định.

Ông Thưởng cũng nhấn mạnh: "Bộ GD-ĐT vẫn sẽ tiếp tục nắm bắt các thông tin từ nhiều kênh khác nhau, trong đó có báo chí, về những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Trong quá trình chấm thi, chấm phúc khảo, đối sánh, nếu phát hiện vấn đề gì liên quan đến chấm thi hoặc liên quan ngược lại đến đề thi thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp làm rõ, theo đúng chức năng của từng bộ. Đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan".



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng TUẤN MINH

Không phát hiện gian lận công nghệ cao

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cho biết trong cả kỳ thi có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi, con số này năm 2023 là 41 thí sinh; không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

"Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Đây là những thông tin rất đáng mừng", ông Chương nói.



Cục trưởng Huỳnh Văn Chương TUẤN MINH

Trả lời câu hỏi về việc có ai trong các thí sinh bị đình chỉ thi có vi phạm liên quan đến việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử hay không, thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay, chỉ có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi chứ không có trường hợp nào sử dụng thiết bị công nghệ cao trong khi thi.

Trường hợp thí sinh mang điện thoại vào cũng được phát hiện kịp thời và xử lý, chưa xảy ra tình trạng chụp ảnh đề thi hay phát tán ra ngoài, ông Chung khẳng định.