Đại gia Đặng Thị Kim Oanh không câu kết thâu tóm 43 ha 'đất vàng' Bình Dương

Cùng với việc truy tố 28 bị can trong đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương), Viện KSND tối cao đã kết luận về vai trò của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh) tại khu "đất vàng” 43 ha thuộc P.Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bà Kim Oanh được biết đến là chủ doanh nghiệp lớn về địa ốc tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Tài liệu điều tra xác định, khoảng tháng 6.2016, bị can Nguyễn Đại Dương (còn gọi là Dương New, con rể bị can Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) đã liên hệ, thỏa thuận và thống nhất chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỉ đồng.

Để thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Tân Phú, nhóm công ty của bà Đặng Thị Kim Oanh gồm Công ty Thuận Lợi, Công ty A Đông Hải, Công ty Kim Oanh đã ký các hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với một đơn vị khác là Công ty Âu Lạc.

Sau khi Công ty Kim Oanh chuyển đủ 350 tỉ đồng cho Công ty Âu Lạc, các bên đã hoàn tất thủ tục để ngày 14.3.2018, Sở KH-ĐT Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. Theo đó, chủ sở hữu Công ty Tân Phú là Công ty Kim Oanh và được UBND tỉnh Bình Dương ban hành các quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch và quy hoạch chi tiết.

Cũng theo cáo trạng, tại thời điểm bị can Nguyễn Đại Dương thỏa thuận chuyển nhượng Công ty Tân Phú cho bà Đặng Thị Kim Oanh thì Tỉnh ủy Bình Dương đã có công văn để Tổng công ty Bình Dương chuyển giao khu đất 43 ha về cho nhà nước.





Tuy nhiên, bà Đặng Thị Kim Oanh không biết được chủ trương này, cũng không liên quan đến hành vi chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm cho Công ty Âu Lạc.

“Việc bà Đặng Thị Kim Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương không liên quan đến hành vi làm trái của Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm thuộc Tỉnh ủy Bình Dương trong việc chuyển nhượng khu đất 43 ha và thoái 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.

Không có cơ sở chứng minh bà Đặng Thị Kim Oanh câu kết với bị can Nguyễn Đại Dương thành lập pháp nhân Công ty Tân Phú; cùng Nguyễn Đại Dương mua bán, chuyển nhượng khu đất 43 hạ trái quy định của pháp luật. Do vậy, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Thị Kim Oanh”, cáo trạng nêu rõ.

Theo cáo trạng, khu đất 43 ha ban đầu thuộc sở hữu nhà nước giao cho Tổng công ty Bình Dương quản lý. Trong giai đoạn giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh đã bàn bạc, trao đổi với con rể tìm cách thâu tóm.

Sau đó, Nguyễn Đại Dương đã thành lập Công ty CP bất động sản Âu Lạc và thoả thuận với Tổng công ty Bình Dương thành lập Công ty Tân Phú để thực hiện dự án tại khu đất. Trong đó, Tổng công ty Bình Dương đóng góp 60 tỉ đồng, tương đương 30%. Cả khu đất và 30% vốn góp sau đó đã chuyển nhượng trái pháp luật sang cho tư nhân gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 984 tỉ đồng.

Cùng khu đất nêu trên, bị can Nguyễn Văn Minh và nhiều người khác là lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương còn phải chịu trách nhiệm trong việc chuyển nhượng khu đất vàng 145 ha, cũng tại TP.Thủ Dầu Một và để ngoài giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, với số tiền lên tới hơn 5.000 tỉ đồng.