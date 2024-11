Đại gia đình Messi đi xem cháu trai thi đấu giải quốc tế ngay quê nhà Argentina

Thiago Messi cùng đội trẻ Inter Miami đến TP.Rosario (Argentina) tham dự giải đấu quốc tế Illinois Newell's Cup do CLB Newell's Old Boys tổ chức từ ngày 25.11 đến 29.11. Con trai của tiền đạo Suarez, Benjamin Suarez cũng góp mặt và ra sân từ đầu cùng Thiago ở trận ra quân.

Thiago Messi (trái) thi đấu giải quốc tế lần đầu tiên ngay trên quê nhà Ảnh: CLB Newell's Old Boys

Các con trai 2 danh thủ Messi và Suarez cũng thân thiết với nhau như 2 ông bố nổi tiếng và đang thi đấu cùng đội trẻ U.13 Inter Miami.

Do đó, khi 2 cậu bé lần đầu tiên đi thi đấu giải quốc tế đã lập tức gây chú ý với hàng trăm CĐV ở Argentina đã đến xem. Đặc biệt, con trai Messi, Thiago Messi còn thi đấu ngay quê nhà TP.Rosario và đối đầu trước đội trẻ Newell's Old Boys ngay trận ra quân. Newell's Old Boys cũng là CLB luôn mong muốn danh thủ 37 tuổi trở về quê nhà thi đấu sau khi kết thúc hợp đồng với Inter Miami.

Thiago Messi và các đồng đội trước trận đấu Ảnh: CLB Newell's Old Boys

Vợ Messi, Antonella và mẹ của danh thủ này cùng nhiều thành viên gia đình đã đến xem cháu trai thi đấu Ảnh: CLB Newell's Old Boys

Khác với ông bố nổi tiếng, Thiago Messi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm thuần về thu hồi bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Trong khi Benjamin Suarez thi đấu ở vị trí tiền đạo biên, thể hiện nhiều phẩm chất kỹ thuật điêu luyện.

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải Illinois Newell's Cup, 2 danh thủ Messi và Suarez không xuất hiện trên sân theo dõi các cậu con trai thi đấu. Chỉ có vợ các cầu thủ này cùng gia đình đến xem. Đáng chú ý, bố và mẹ của Messi đều có mặt từ sớm để ủng hộ cháu trai thi đấu.

Trước đó, Messi và Suarez đã xuất hiện trong buổi đấu tập của đội trẻ Inter Miami để khích lệ các cậu con trai. Cả 2 danh thủ này đều đang có kỳ nghỉ kéo dài đến ngày 10.1.2025 mới trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.