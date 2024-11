Messi lên kế hoạch trọng đại: Tháp tùng con trai đi thi đấu quốc tế

Thiago Messi cùng đội trẻ Inter Miami đến TP.Rosario tham dự giải đấu quốc tế Illinois Newell's Cup do CLB Newell's Old Boys tổ chức. Newell's Old Boys cũng là đội bóng đang hy vọng sẽ chiêu mộ được Messi sau khi anh kết thúc hợp đồng thi đấu với Inter Miami cuối năm 2025 hoặc 2026.

Messi đang ở quê nhà TP.Rosario Ảnh: chụp màn hình

Con trai Messi, Thiago Messi (phải) cùng đội trẻ Inter Miami đang thi đấu giải quốc tế tại đây Ảnh: chụp màn hình

Giải quốc tế Illinois Newell's Cup diễn ra từ ngày 25.11 đến 29.11, theo tờ Diario Ole (Argentina). Thiago Messi cùng với con trai của tiền đạo Suarez, Benjamin Suarez cùng góp mặt trong đội trẻ Inter Miami và cũng là bạn bè thân thiết như 2 ông bố nổi tiếng.

Messi kể, từ sau trận đấu đội tuyển Argentina thắng Peru tỷ số 1-0 ngày 20.11 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, anh đã ở lại quê nhà Rosario để chờ tháp tùng cậu con trai lớn đã có lịch trình đến thi đấu quốc tế tại đây cùng đội trẻ Inter Miami. Đây có thể là lý do Messi vừa từ chối lời mời trở về Barcelona dự lễ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, do diễn ra cùng với thời điểm Thiago Messi thi đấu.

Suarez cũng đến TP.Rosario cùng Messi ủng hộ 2 cậu con trai Ảnh: chụp màn hình

Trong khi đó, các đồng đội của Messi ở Inter Miami gồm Alba, Busquets và Suarez ở lại Miami. Họ vừa có chuyến đến thăm buổi tập luyện của đội Học viện Barcelona tại Miami ngày 23.11.

Sau đó, chỉ có Suarez bay đến TP.Rosario hội quân cùng Messi để ủng hộ các cậu con trai thi đấu. Alba và Busquets có thể quay về Barcelona để tham dự lễ kỷ niệm của CLB.

Messi hiện không còn thi đấu bất cứ trận nào cho đến tháng 2.2025, do CLB Inter Miami đã bị loại sớm tại MLS Cup và đội tuyển Argentina đã hoàn tất lịch thi đấu trong năm 2024.

Ở mùa giải mới 2025, Messi và các đồng đội sẽ làm việc với HLV mới là ông Javier Mascherano, người cũng vốn rất thân thuộc với danh thủ 37 tuổi này và các cầu thủ còn lại như Alba, Busquets và Suarez do thời gian thi đấu cùng nhau ở Barcelona trước đây.