'Đại gia' Lê Phước Vũ xây 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài số lượng nhà ở xã hội trên, doanh nghiệp cũng cam kết nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội trong khuôn khổ đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Tại "Hội thảo phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM, từ mô hình đến hành động" diễn ra mới đây ông Lê Phước Vũ cho biết nguồn cảm hứng và động lực tham gia làm nhà ở xã hội từ việc Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang mời ông chung tay cùng chính quyền TP.HCM chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Phước Vũ ký kết với ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội ẢNH: QUỐC ANH

Không chỉ vậy, Tập đoàn Hoa Sen có thế mạnh về sản xuất vật liệu xây dựng. Không chỉ là sản xuất tôn, ống thép, ống nhựa mà hiện Tập đoàn còn có 15.000 loại vật liệu xây dựng lâu nay chủ yếu bán cho nước ngoài. Đồng thời tập đoàn cũng trường vốn nên sẽ làm nhà với giá thấp nhất.

Theo ông Lê Phước Vũ một người cần 3 thứ: Cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Hai vế đầu, ai cũng có thể lo được. Còn nhà ở là nhu cầu thiết yếu với người trưởng thành, nhất là khi có gia đình, người trẻ nhưng gặp rào cản về sở hữu. Bởi với giá nhà thương mại như hiện nay thì người trẻ, người mới ra trường, thậm chí người có gia đình, muốn mua được phải mất mấy trăm năm thu nhập.

Do vậy, việc tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người trẻ và người lao động có thu nhập trung bình, sở hữu một căn nhà là vấn đề công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ và góp phần mang lại sự bình an, hạnh phúc cho xã hội.

Để triển khai cam kết này, Tập đoàn Hoa Sen đã thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Home. Hoa Sen Home có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen nắm giữ 99% vốn, với mục tiêu phát triển thành doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam.

"Năm nay tôi đã 63 tuổi, đáng lẽ đã phải nghỉ hưu rồi, nhưng nay thấy chương trình ý nghĩa, đặc biệt là lãnh đạo TP.HCM quan tâm nên tôi cảm mến, có niềm tin tái xuất trở lại. Với kinh nghiệm tích lũy của mình đóng góp cho an sinh xã hội ráng được chừng nào hay chừng đấy trong khả năng của mình vì cộng đồng. Làm nhà ở xã hội lợi nhuận không cao nhưng trách nhiệm lớn. Nếu làm điều gì bằng tấm lòng, bằng cái tâm trong sáng sẽ nhận được sự đồng lòng của xã hội. Con người ai cũng tham cả, nhưng cố gắng bớt tham và nên biết cho người khác, biết sống với một chút tử tế, tất cả chúng ta đồng lòng để đóng góp cho thành phố, cán bộ công nhân viên chức của TP.HCM có một căn nhà từ tế", ông Lê Phước Vũ nói.