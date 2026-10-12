Đại gia nuôi tôm miền Tây thu hơn 200 tỉ/năm được vinh danh Nông dân xuất sắc

Hành trình trở thành đại gia nuôi tôm công nghệ cao của ông Đặng Văn Bảy được chia sẻ tại cuộc gặp mặt và trao bằng khen vinh danh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ngày 12.10, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới, chia sẻ về hành trình nuôi tôm công nghệ cao ẢNH: PHAN HẬU

Nghiên cứu công nghệ nuôi tôm lớn nhanh, sạch bệnh

Ông Đặng Văn Bảy khởi nghiệp nghề nuôi tôm tại ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ, (nay là xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long). Sau hơn 25 năm theo nghề, trải qua nhiều thất bại nhưng ông Bảy đã gây dựng thành công mô hình nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2016, ông Bảy tiên phong chuyển đổi nghề nuôi tôm truyền thống sang "nuôi tôm trên cát". Những năm đầu tiên, tôm lớn nhanh, sản lượng cao nhưng chỉ vài năm sau, dịch bệnh bùng phát liên miên.

Quyết tâm tìm hướng đi mới, qua kết nối của Tập đoàn C.P, ông Bảy lặn lội khăn gói sang Thái Lan học công nghệ nuôi tôm trong nhà màng, đây là bước ngoặt xoay chuyển đổi nghề nuôi tôm ở địa phương.

Ông Bảy cho biết, trước đây nông dân nuôi tôm trong ao và chỉ nuôi được 1 vụ hoặc nửa năm, đến mùa lạnh là phải tạm dừng. Khi ứng dụng công nghệ nuôi tôm trong nhà màng, nông dân nuôi tôm quanh năm.

"Bí kíp" khiến mô hình này mang lại lợi nhuận cao là hệ thống xử lý nước nuôi tôm ông Bảy nghiên cứu sau nhiều chuyến đi học tập kinh nghiệm ở khắp các vùng nuôi tôm trên cả nước.

Điểm đặc biệt nhất trong công nghệ này là thay thế sử dụng clo bột bằng công nghệ sục khí clo. Thay vì rải trực tiếp clo bột xuống ao nuôi khiến hóa chất tan không đều, tốn nhiều công sức, độc hại cho người lao động, ông Bảy nghiên cứu hệ thống sục khí clo trực tiếp vào dòng nước. Khí clo hòa tan đều giúp diệt sạch vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh giúp tôm sạch bệnh, lớn nhanh hơn.

"Chi phí xử lý nước bằng clo nhập khẩu chiếm từ 5.000 - 6.000 đồng/kg tôm khi sử dụng hệ thống sục khí, sử dụng clo trong nước thì giảm còn 1.000 - 2.000 đồng/kg tôm", ông Bảy nói và khẳng định giải pháp này giúp nâng sản lượng nuôi từ 3 kg/m2 lên tới 4 - 4,5 kg/m2 và tôm vẫn lớn nhanh hơn, đạt chất lượng cao.

Nâng vị thế tôm Việt trên toàn cầu

Cũng theo ông Bảy, tại hội nghị Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Bến Tre năm 2023, giải pháp xử lý nước nuôi tôm được chia sẻ đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Theo tính toán, nếu toàn bộ hộ nuôi tôm ở H.Thạnh Phú cũ áp dụng sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng từ cắt giảm mua clo. Nếu nhân rộng ra miền Tây, số tiền tiết kiệm lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Hiện nay, mô hình của ông Bảy đang giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động địa phương, thu nhập bình quân 120 triệu đồng/người/năm. Ứng dụng công nghệ cao kết hợp công nghệ sinh học giúp trang trại này đạt 2 chứng nhận quốc tế danh giá trong ngành thủy sản gồm: ASC (Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên) và BAP (Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu).

Đây là 2 chứng nhận vô cùng khắt khe cho mô hình tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí phát triển bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Theo đó, tôm từ trang trại này sở hữu "hộ chiếu xuất khẩu", được đưa vào tiêu thụ trong hệ thống siêu thị cao cấp nhất tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, sau 40 năm đổi mới, từ một nước thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, đến nay Việt Nam nằm trong nhóm các nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, đã vượt 70 tỉ USD, đang tiến tới mốc 100 tỉ USD. Trong đó, những nông dân Việt Nam xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh là những hạt nhân tiên phong đóng góp vào kỳ tích này.