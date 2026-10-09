Nông dân xuất sắc có người đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng/năm

Ngày 6.10, Ban tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới công bố danh sách 96 cá nhân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2026) và 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Theo ban tổ chức, từ 127 hồ sơ đề cử của các địa phương, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 96 nông dân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, nhiều nông dân có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn, đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới - năm 2026 ẢNH: BTC

Trong đó, ông Phạm Văn Lượng (Hải Phòng), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống gia cầm, đạt doanh thu 206 tỉ đồng năm 2024. Ông Đặng Văn Bảy (Vĩnh Long), nuôi tôm và ông Lê Mạnh Cường (Phú Thọ), hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, cây cảnh, cùng đạt doanh thu 200 tỉ đồng.

Về lợi nhuận, ông Đặng Văn Bảy và ông Lê Mạnh Cường cùng đạt 50 tỉ đồng/năm; ông Nguyễn Thanh Tuấn (An Giang), trồng lúa, đạt lợi nhuận 28 tỉ đồng.

Theo thống kê của ban tổ chức, khoảng 69 - 70 người trong danh sách được vinh danh có doanh thu trên 5 tỉ đồng, trong đó nhiều cá nhân đạt từ 30 - 200 tỉ đồng.

Không chỉ nổi bật về doanh thu, nhiều nông dân còn tổ chức sản xuất trên diện tích lớn. Điển hình, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) sản xuất lúa trên 224 ha; ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa) phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái trên 128 ha.

Trong số những người được vinh danh, cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (82 tuổi, Cần Thơ); trẻ nhất là ông Trần Vinh Thuần (Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hữu Ngọc (Khánh Hòa), cùng 33 tuổi.

Theo ban tổ chức, điểm nổi bật trong bình chọn năm nay là nhiều nông dân chuyển sang mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết sản xuất theo chuỗi.

Các tiêu chí bình chọn cũng được điều chỉnh, tập trung vào 4 nhóm gồm sản xuất, kinh doanh giỏi; tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc; liên kết sản xuất theo chuỗi; ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lễ tôn vinh 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ diễn ra tối 12.10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức chương trình cho biết: "96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay thực sự là những cá nhân, những con người tiêu biểu nhất. Họ không chỉ đại diện cho bản thân, gia đình và địa phương mà là biểu tượng cho ý chí, khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam ngay từ những ngày đầu Đổi mới đất nước".

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 12.10, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ gặp mặt, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của các nông dân xuất sắc.

Tiếp đó, ngày 16.10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Công an lần đầu tổ chức diễn đàn "Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói", với hơn 400 đại biểu dự kiến tham dự. Diễn đàn tập trung vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở nông thôn và tiếp nhận kiến nghị của nông dân.