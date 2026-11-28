Mạng lưới quốc tế về Phát triển bền vững trong ĐH (International Sustainable Campus Network - ISCN) ngày 19.11 đã công bố kết quả giải thưởng ISCN Excellence Awards 2026. Có 6 cơ sở giáo dục đại học trên thế giới được vinh danh ở 3 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 1 giải chính thức và 1 danh hiệu Ghi nhận danh dự, trong đó có Trường ĐH VinUni.

Trang chủ của Mạng lưới quốc tế về Phát triển bền vững trong ĐH đưa thông tin về việc trao danh hiệu Ghi nhận danh dự cho VinUni trong giải thưởng ISCN 2026 ẢNH: QUÝ HIÊN CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, ở hạng mục Hợp tác vì phát triển, giải chính thức thuộc về ĐH Quốc lập Đài Loan, Trường ĐH VinUni nhận danh hiệu Ghi nhận danh dự.

Hạng mục Cách tiếp cận toàn hệ thống trao giải chính thức cho ĐH Tasmania (Úc) và Ghi nhận danh dự cho ETH Zurich (Thụy Sĩ).

Hạng mục Thay đổi văn hóa vì phát triển bền vững trao giải chính thức cho ĐH Bách khoa Milan (Ý) và Ghi nhận danh dự cho ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).

Dự án mà VinUni được ISCN vinh danh là "Từ tham vọng khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh", do Trung tâm Chuyển đổi xanh thông minh (GREEN-X) chủ trì từ tháng 12.2023.

Theo ISCN, dự án đã xây dựng 6 kế hoạch chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh tại 4 địa phương, với tổng dân số khoảng 24,3 triệu người và 473.000 doanh nghiệp.

Khoảng 50 chuyên gia trong nước và quốc tế từ VinUni, ĐH Oxford, ĐH Duke, ĐH Cornell và các tổ chức đối tác tham gia xây dựng kế hoạch. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Tháng 10.2026, VinUni bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số phục vụ theo dõi tiến độ chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Tại sự kiện này, 3 khu nghỉ dưỡng ở địa phương cũng được chứng nhận theo tiêu chuẩn xanh cơ bản của tỉnh.

ISCN đánh giá mô hình có tiềm năng nhân rộng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Kinh nghiệm từ dự án cho thấy các trường ĐH có thể đóng vai trò kết nối giữa tri thức khoa học, hoạch định chính sách và nhu cầu thực tiễn.

Đây là lần thứ hai VinUni được ghi nhận trong khuôn khổ ISCN Excellence Awards. Năm 2023, trường từng nhận giải Thành viên danh dự (Honorary Member Award) với một dự án về chăm sóc sức khỏe, khi còn chưa gia nhập mạng lưới ISCN.

Mạng lưới ISCN được thành lập năm 2007 theo mô hình hiệp hội phi lợi nhuận tại Thụy Sĩ, hiện quy tụ hơn 100 trường ĐH thuộc 39 quốc gia trên 6 châu lục. ISCN Excellence Awards là giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những sáng kiến và mô hình phát triển bền vững tiêu biểu trong giáo dục ĐH. Các dự án được vinh danh sẽ được đăng tải trên hệ thống ISCN như nghiên cứu điển hình để các cơ sở giáo dục ĐH trên thế giới tham khảo.