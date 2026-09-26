Trường ĐH VinUni đón lứa sinh viên có điểm SAT trung bình lọt top 3% toàn cầu

Sáng nay 26.9, Trường ĐH VinUni đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đón tân sinh viên khóa 7. Tại buổi lễ, TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường, bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng vào hành trình sắp tới khi có sự tham gia đồng hành của lứa sinh viên đạt điểm đầu vào xuất sắc nhất trong lịch sử tuyển sinh của nhà trường.



TS Lê Mai Lan (bìa phải) cùng các giáo sư đón chào tân sinh viên khóa 7 Trường ĐH VinUni ẢNH: THANH LÂM

Theo TS Lê Mai Lan, năm học 2026 - 2027, nhà trường được đón 700 tân sinh viên hệ cử nhân, được tuyển chọn gắt gao từ 11.000 hồ sơ quan tâm và hơn 4.000 hồ sơ đạt chuẩn. Điểm SAT trung bình toàn khóa đạt mức 1.489, nghĩa là tân sinh viên của nhà trường đều là những em thuộc nhóm 3% những học sinh có điểm SAT cao nhất trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, tính quốc tế hóa của khóa học cũng đạt tỷ lệ cao chưa từng có với 7% tân sinh viên là người nước ngoài, đến từ 24 quốc gia trên toàn cầu.

Để đáp ứng nhu cầu học thuật của những sinh viên xuất sắc mà nhà trường đã thu hút được, Trường ĐH VinUni đã đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ giảng viên. Chỉ trong vòng 1 năm, chương trình thu hút nhân tài toàn cầu đã quy tụ được 150 nhà khoa học trên thế giới. Đến nay, hơn 40% đội ngũ giảng viên của trường là người nước ngoài đến từ hơn 20 quốc gia, trong đó có hàng chục giảng viên là những nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Kỳ vọng sinh viên khóa 7 "làm nên lịch sử"

Tân sinh viên khóa 7 Trường ĐH VinUni ẢNH: THANH LÂM

Bà Lê Mai Lan cho biết, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chất lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên tinh hoa này chính là bệ phóng để nhà trường hướng tới một đích đến đầy tham vọng vào năm 2030, thời điểm trường đặt mục tiêu chinh phục top 100 đại học hàng đầu châu Á theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Năm 2030 cũng là năm mà phần lớn các tân sinh viên khóa 7 sẽ tốt nghiệp đại học. Nếu Trường ĐH VinUni hoàn thành được nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao thì đó không chỉ là một thành tựu của riêng thầy trò nhà trường mà là một bước ngoặt mang tính lịch sử có ý nghĩa biểu tượng đối với giáo dục đại học Việt Nam.

Zhanarys Nurlanuly Mukan, đại diện sinh viên khóa 7 Trường ĐH VinUni phát biểu trong lễ khai giảng ẢNH: THANH LÂM

Đại diện sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng, Zhanarys Nurlanuly Mukan, tân sinh viên đến từ Kazakhstan, người từng giành huy chương Olympic sinh học quốc gia của nước này, chia sẻ lý do đến Việt Nam theo học khoa học dữ liệu.

Zhanarys cho biết nhìn thấy tiềm năng lớn ở sự giao thoa giữa sinh học và dữ liệu (như hệ gen học, hệ protein học), đồng thời bị thuyết phục bởi tầm nhìn của hệ sinh thái Vingroup cũng như sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Nam sinh viên đặc biệt đánh giá cao quy mô của một cộng đồng học thuật gắn bó, nơi sinh viên không bị chìm lấp vào đám đông. Các sinh viên được trực tiếp ngồi đối diện với những giáo sư hàng đầu thế giới, tự do đặt câu hỏi, phản biện ý tưởng và học cách các giáo sư tư duy.

Zhanarys chia sẻ: "Tất cả những điều đó, cùng với cơ hội giúp xây dựng một sự kết nối bền chặt hơn giữa Việt Nam và quê hương Kazakhstan, đã làm cho nơi đây mang lại cảm giác là một xuất phát điểm hoàn toàn đúng đắn".