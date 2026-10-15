Đại học thao túng dữ liệu để leo bậc, bảng xếp hạng sẽ điều chỉnh phương pháp

Thông tin do ông Phil Baty, Giám đốc đối ngoại toàn cầu ở Times Higher Education (THE), đưa ra vào đầu tháng 10. Ông lý giải, vị thế cao trên bảng xếp hạng có thể giúp các trường đại học (ĐH) thu hút quan hệ hợp tác, nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là giảng viên và người học tài năng. Thứ hạng tốt còn giúp trường tăng hiện diện và uy tín quốc tế, thế nên sự thành công trên các bảng xếp hạng đã trở thành một phần trong mục tiêu chiến lược của nhiều đơn vị.

Song, vị giám đốc bày tỏ lo ngại khi có những trường ĐH quá chú trọng vào vị trí trên bảng xếp hạng, thậm chí thay đổi sứ mệnh của trường để đưa các chỉ số xếp hạng từ phương tiện để đạt được mục tiêu thành mục tiêu cuối cùng. "Trong trường hợp hiếm hoi hơn, điều này còn dẫn tới hành vi gian lận và thao túng dữ liệu để giành lợi thế bất chính", ông Baty chia sẻ.

"THE có nghĩa vụ đảm bảo rằng sự thành công trên các bảng xếp hạng phải được xây dựng trên những nền tảng vững chắc và dài lâu; dựa trên thực tế chứ không phải phụ thuộc vào dữ liệu đã bị ‘làm đẹp’, thao túng hay những chiêu trò tô vẽ bên ngoài", ông nhấn mạnh.

Đó là nguyên nhân THE đang tiến hành "một số thay đổi nhỏ" trong phương pháp đánh giá với bảng xếp hạng ra mắt vào mùa thu năm sau. Các điều chỉnh này sẽ được tham vấn công khai và thảo luận trước khi chính thức chốt trong năm 2027, với khoảng thời gian báo trước đủ dài để các trường ĐH tìm hiểu kỹ.

ĐH Oxford, ngôi trường giữ vị thế số 1 thế giới trong bảng xếp hạng ĐH toàn cầu năm 2027 của THE ẢNH: SHAUN IWASAWA/PEXELS



Thay đổi đầu tiên là áp trần số lượng tự trích dẫn cấp trường được dùng trong các phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric). Bởi, thực tế ghi nhận rằng việc tự trích dẫn có thể bị lạm dụng, với hai trường hợp gian lận phổ biến là hình thành các "liên minh" hoặc "câu lạc bộ" trích dẫn, hay nhà nghiên cứu bị ép trích dẫn công trình của người khác bằng các cách thức khác nhau.

"Chúng tôi khẳng định rằng việc tự trích dẫn trong các bài báo có thể hoàn toàn hợp lệ, bởi đó có thể là dấu hiệu của quá trình nghiên cứu tiếp nối, đổi mới hay tạo ra đột phá mới. Vì vậy, chúng tôi không ủng hộ việc cấm hoàn toàn tự trích dẫn, dù là ở cấp độ cá nhân hay tổ chức", ông Baty nói.

Thay đổi thứ hai là điều chỉnh trọng số các tiêu chí ở nhóm chất lượng nghiên cứu (research quality). THE nhận định, tiêu chí tác động trích dẫn (citation impact) có thể bị lệch bởi các giá trị ngoại lệ về mặt thống kê ở những trường có số lượng công bố khoa học thấp, đồng thời dễ bị thao túng một cách có chủ đích. Do đó, bảng xếp hạng sẽ giảm trọng số tiêu chí này và tăng trọng số 3 tiêu chí còn lại để hướng tới việc đánh giá cân bằng, vững chắc hơn.

"Những thay đổi này phản ánh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc củng cố niềm tin trọn vẹn từ toàn ngành, đồng thời cung cấp dữ liệu và các phân tích phản ánh đúng mức độ quan trọng của các bảng xếp hạng trên phạm vi toàn cầu", ông Phil Baty nhấn mạnh.

Trước đó, ở kỳ xếp hạng mới nhất do THE công bố hồi cuối tháng 9, ĐH Oxford (Anh) duy trì vị thế số 1 thế giới năm thứ 11 liên tiếp, theo sau đó là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) ở hạng 2 và ĐH Princeton, ĐH Harvard (Mỹ) đồng hạng 3. Còn tại Việt Nam, 3 vị trí đầu năm nay thuộc về ĐH Duy Tân, ĐH Kinh tế TP.HCM (cùng ở nhóm 701-800) và Trường ĐH Y Hà Nội (hạng 801-1.000).