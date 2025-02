Đại học York (Canada) đồng hành cùng thế hệ dẫn dắt sự thay đổi

Sinh viên trao đổi sôi nổi tại không gian sinh hoạt chung Harry Arthurs Commons ẢNH: ĐẠI HỌC YORK

Các sinh viên tại Đại học York (Canada) không ngừng nỗ lực tạo ra những thay đổi ý nghĩa cho xã hội

Tọa lạc tại thành phố Toronto, Canada, Đại học York được biết đến như đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu quốc tế. Tại đây, sinh viên được tiếp cận các chương trình đào tạo đẳng cấp toàn cầu, môi trường học tập gắn liền thực tiễn, cùng hàng loạt hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và cộng đồng sôi động. Những yếu tố này kiến tạo nên hành trình đa dạng trải nghiệm - nơi tri thức được khai phá, đam mê được nuôi dưỡng và cơ hội mới không ngừng mở rộng.

Bí quyết tạo nên thay đổi? Với hơn 35.000 cựu sinh viên, lựa chọn Đại học York chính là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Nhờ cộng đồng đa dạng và sự hỗ trợ từ các khoa, cựu sinh viên đã và đang thúc đẩy chuyển biến tích cực thông qua các hoạt động cộng đồng và giáo dục trải nghiệm.

Tại Đại học York, sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng, công việc và thế giới, qua đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trong sự nghiệp.

Kate Haiyun Mossop, cựu sinh viên chuyên ngành Lãnh Đạo và Kết nối Cộng đồng thuộc Khoa Giáo Dục của Đại học York, cũng là một nhà kiến tạo cộng đồng tâm huyết với sứ mệnh xóa bỏ rào cản và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Niềm đam mê hoạt động xã hội của cô được phát triển khi đảm nhận vai trò Đại biểu YWCA Canada tại Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên Toàn cầu Big Six do Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng tổ chức. Tại đây, cô đóng góp vào dự án #ImpactCOVID - kế hoạch phục hồi sau đại dịch do thanh niên Canada khởi xướng, dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Thanh niên Canada Phồn vinh (CCYP).

"Giúp đỡ cộng đồng luôn là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Từ việc hỗ trợ mẹ gửi vật tư y tế về Việt Nam, gây quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn, đến tình nguyện trong các cuộc bầu cử - những trải nghiệm ấy đã định hình con đường tôi đi", Kate cho biết.

Kate tiếp tục phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình thông qua Chương trình Xây dựng Doanh nhân Trẻ của Hiệp hội Liên hợp quốc Canada. Từ đó, cô đã tạo ra Zillennial Women in Leadership - một cộng đồng thực hành nhằm hỗ trợ những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng.

"Việc hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại York đã thổi bùng tinh thần khởi nghiệp trong tôi," Kate nói. "Tôi ấp ủ xây dựng một sáng kiến trao quyền cho mọi người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, cùng chung tay tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng."

Hiện tại, Kate đang đảm nhận vai trò Giám đốc Chương trình Cộng đồng tại tổ chức University Settlement, nơi cô hỗ trợ người mới nhập cư, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi.

Học qua trải nghiệm

Đại học York mang đến cho sinh viên trải nghiệm thực tế phong phú và toàn diện, bao gồm cơ hội thực tập (Co-op), chương trình trao đổi quốc tế, việc làm ngay tại trường, xây dựng mạng lưới quan hệ, thực hiện khóa luận tốt nghiệp, và nhiều hoạt động phát triển kỹ năng khác.

Matthew Ma vừa hoàn thành chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Schulich, Đại học York ẢNH: ĐẠI HỌC YORK





Matthew Ma, sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, hiện đã tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Schulich (thuộc Đại học York), đã lựa chọn York bởi sự nổi tiếng về chất lượng học thuật và đặc biệt là sự đa dạng trong các chương trình đào tạo, giúp bạn hiện thực hóa sở thích và mục tiêu nghề nghiệp.

"Khuôn viên trường nằm giữa Toronto sôi động đã mở ra cho mình nhiều cơ hội thực tập và kết nối. Sau một học kỳ trao đổi, mình đã thực tập tại Grant Thornton trong bộ phận kiểm toán," Matthew tiết lộ. "Một trong những điều khiến mình ấn tượng nhất tại York chính là sự hỗ trợ tận tâm và những nguồn lực phong phú dành cho sinh viên."

Nhờ tinh thần cầu tiến, Matthew đã đạt điểm cao trong các môn đại cương và chuyên ngành, đồng thời thông thạo ba ngôn ngữ và nâng cao kỹ năng chuyên môn, giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Kinh tế và Tài chính. Kết quả học tập xuất sắc và tinh thần làm việc chăm chỉ đã giúp bạn nhận được học bổng mỗi kỳ và các khoản trợ cấp khác.

Matthew đã tận dụng thành tích học tập của mình để giúp đỡ các bạn sinh viên khác qua vai trò gia sư tình nguyện và giữ vai trò Chủ tịch chi hội Global China Connection tại Đại học York, từ đó không ngừng cải thiện kỹ năng hợp tác hiệu quả và tư duy sáng tạo.

"Mình rất ấn tượng với sự hỗ trợ tận tình từ cộng đồng và nguồn lực phong phú dành cho sinh viên tại York," Matthew chia sẻ. "Với vai trò gia sư tình nguyện cho sinh viên năm nhất và năm hai tại các trường danh tiếng như Yale, Rotman, Ivey và Schulich, mình đã hỗ trợ các bạn sinh viên cải thiện kết quả học tập, thể hiện qua điểm số tăng lên và tỷ lệ trúng tuyển vào các chương trình Thạc sĩ cao hơn."

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các khoa

Với 11 Khoa chuyên ngành, Đại học York mang đến hệ thống chương trình đào tạo linh hoạt, song bằng, kết hợp hài hòa giữa các khóa học sáng tạo và phương pháp học tập trải nghiệm, mở ra vô vàn cơ hội khám phá và phát triển cho sinh viên.

Phương Nguyễn, sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản lý Môi trường Bền vững của Khoa Thay đổi Môi trường và Đô thị (EUC) tại York ẢNH: ĐẠI HỌC YORK

Đối với Phương Nguyễn, sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản lý Môi trường Bền vững của Khoa Thay đổi Môi trường và Đô thị (EUC) tại York, chính sự linh hoạt và tính đa dạng của chương trình học đã mở ra cho cô cơ hội khám phá nhiều hướng đi nghề nghiệp khác nhau.

"York đã giúp mình khám phá ra niềm đam mê trong lĩnh vực quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý dự án, từ đó mở ra con đường sự nghiệp lý tưởng mình ao ước. Ngoài việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, mình còn có được những trải nghiệm thực tiễn khi làm việc tại đây," Phương cho biết. "Mình nhận thấy thiết kế chương trình học vô cùng hữu ích. Trong năm thứ hai, mình đã được tiếp cận với những góc nhìn đa dạng của ngành học, giúp xác định rõ hơn sở thích cá nhân và định hướng nghề nghiệp của bản thân trong hai năm học cuối."

Bên ngoài giảng đường, điều khiến Phương ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự kết nối với giáo sư và bạn bè. Cô đã có cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo và tích lũy những kinh nghiệm quý giá thông qua vai trò cố vấn học tập, tham gia chương trình vừa học vừa làm và đảm nhận chức vụ đồng Chủ tịch của Hội Sinh viên Thay đổi Môi trường và Đô thị tại Đại học York (EUCSA).

"Mình đã kết nối với rất nhiều bạn bè trong Khoa và có thể tận dụng những kinh nghiệm và kiến thức đã học để giúp đỡ người khác," Phương tiết lộ. "Mình luôn cảm thấy rất gắn bó với EUC, nơi mà mình coi là ngôi nhà thứ hai. Những trải nghiệm nơi đây đã giúp mình trưởng thành và giúp định hình con người mình hiện tại."

Tác động toàn cầu

Khuôn viên trường Đại học York ẢNH: ĐẠI HỌC YORK

Đại học York đã tạo ra những thay đổi tích cực ở cả quy mô địa phương và toàn cầu và liên tục khẳng định ảnh hưởng mạnh mẽ của mình đối với sinh viên.

Sự kết hợp giữa chất lượng học thuật vượt trội và môi trường học tập thân thiện, lấy sinh viên làm trọng tâm, đã giúp Đại học York khẳng định vị thế vững mạnh của mình trên bản đồ giáo dục quốc tế. Trong bảng xếp hạng đại học Maclean năm 2025, Đại học York nằm trong nhóm 05 trường đại học tổng hợp hàng đầu tại Canada. Bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng mới nhất của Times Higher Education đã khẳng định đẳng cấp của Đại học York khi lọt vào top 40 toàn cầu, phản ánh cam kết sâu sắc của trường đối với các mục tiêu phát triển bền vững.

Là một trường đại học tổng hợp phát triển mạnh mẽ, Đại học York sở hữu ba khuôn viên hiện đại tại Toronto - Keele, Glendon và Markham - cùng một cơ sở quốc tế tại Costa Rica. Mạng lưới rộng khắp này tạo nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo và nhà sáng tạo hàng đầu. Với đội ngũ giảng viên xuất sắc, cơ sở vật chất tiên tiến, các công trình nghiên cứu đột phá và cộng đồng sinh viên sôi động, Đại học York là điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế toàn cầu.

Cơ hội t rở thành một phần của cộng đồng quốc tế

Gia nhập York và trở thành một phần của cộng đồng quốc tế với hơn 10.000 sinh viên - nơi nuôi dưỡng những khát vọng lớn và tạo nên những thay đổi tích cực.

Khởi đầu chặng đường chinh phục ước mơ du học tại Đại học York (Canada) tại đây.