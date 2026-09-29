Đài HTV sản xuất phim Al

Triển khai từ tháng 7.2026, phim AI Bãi săn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú, Trưởng ban Sáng tác tạp chí Văn nghệ quân đội. Phim thuộc thể loại viễn tưởng, gồm 15 tập, mỗi tập dài 3 phút, hướng đến khán giả trẻ. Tác phẩm xoay quanh một nữ sinh có năng khiếu giải mã cổ tự, bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Người Thú và tổ chức thợ săn bí mật sau khi bạn thân biến thành Người Rồng vì tai nạn. Qua câu chuyện, phim khai thác sự lựa chọn giữa thiện và ác, đề cao tình bạn, tình yêu và tình thân.

Để giải quyết bài toán kinh phí và kỹ thuật của thể loại viễn tưởng, TFS kết hợp năng lực làm phim chuyên nghiệp với các công cụ AI do CapCut hỗ trợ, gồm Seedance 2.5 và EditPilot. AI được sử dụng để tạo dựng bối cảnh, hình ảnh theo định hướng nghệ thuật của đạo diễn, đồng thời hỗ trợ dựng bản nháp, rút ngắn thời gian hậu kỳ. Dù ứng dụng công nghệ, các khâu sáng tạo như chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, lồng tiếng và dựng phim vẫn do ê kíp TFS đảm nhiệm. Theo đơn vị sản xuất, AI là công cụ hỗ trợ thể hiện tác phẩm văn học, không thay thế vai trò của con người.

Ông Phạm Việt Phước, Giám đốc Hãng phim TFS, chia sẻ về việc ứng dụng AI trong quy trình sản xuất phim truyền hình Ảnh: NSX

Ông Phạm Việt Phước, Giám đốc Hãng phim TFS, cho biết dự án giúp đơn vị bắt kịp xu hướng công nghệ và trực tiếp trải nghiệm quy trình làm phim mới. Ông nhấn mạnh mục tiêu của HTV và TFS là tạo ra sản phẩm văn hóa chỉn chu, có giá trị với xã hội, thay vì chạy theo nội dung giải trí đại trà.

AI cần đi cùng sáng tạo của con người

Đánh giá về xu hướng làm phim bằng AI, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhận định đây là hướng phát triển tất yếu của ngành truyền hình và điện ảnh. "AI đã và đang xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là điện ảnh. Công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho các khâu dàn dựng, tiền kỳ, hậu kỳ, tạo hình nhân vật, lồng tiếng", ông nói.

Bãi săn khai thác sự lựa chọn giữa thiện và ác, đề cao tình bạn, tình yêu và tình thân Ảnh: NSX

Theo ông Thắng, AI có thể giúp tiết kiệm chi phí, đặc biệt với những dự án phim lịch sử, dã sử vốn đòi hỏi đầu tư lớn về bối cảnh và kỹ xảo. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và bản quyền tác phẩm. "Con người sử dụng AI chứ không phải AI sử dụng con người", ông nhấn mạnh.

Về triển vọng, ông cho rằng phim hoàn toàn do AI tạo ra khó đáp ứng nhu cầu cảm xúc của đông đảo khán giả. Sự kết hợp giữa công nghệ và diễn xuất của người thật vẫn là hướng đi cần thiết để bảo đảm tính chân thực và giá trị nghệ thuật.

Không chỉ là thử nghiệm công nghệ, Bãi săn còn tạo tiền đề để TFS nghiên cứu ứng dụng AI vào phim tài liệu và phim lịch sử. Tác phẩm dự kiến ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2027 trên các nền tảng đa truyền thông của HTV.