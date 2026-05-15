Phim AI về xác sống thu hút hàng chục triệu lượt xem

Làn sóng làm phim bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thu hút sự chú ý tại Trung Quốc khi dự án phim ngắn Zombie Scavenger (tạm dịch: Người dọn xác sống) bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Theo Tahou và Sina, tác phẩm dài 3 phút 34 giây nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng video nhờ phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh cùng chủ đề hậu tận thế. Phim đạt hơn 12 triệu lượt xem trên nền tảng X và các mạng xã hội quốc tế chỉ sau vài ngày đăng tải.

Theo Dushi shibao, dự án do nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc có biệt danh Mx-Shell thực hiện trong khoảng 10 ngày với kinh phí khoảng 3.000 nhân dân tệ. Dù chi phí thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm truyền thống, phim vẫn gây chú ý nhờ những cảnh quay điện ảnh, mô phỏng thế giới bị xác sống tàn phá.

Biểu cảm đa dạng của nhân vật chính trong phim Zombie Scavenger

Không ít khán giả nhận xét phần hình ảnh của phim giống trailer game hoặc phim điện ảnh hơn là sản phẩm AI nghiệp dư.

Bên cạnh lượt xem lớn trên mạng xã hội quốc tế, phiên bản đăng tải trên Bilibili hiện cũng thu hút khoảng 1,35 triệu lượt xem cùng hơn 147.000 lượt thích. Một số đoạn cắt từ phim tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên Douyin và nhiều nền tảng video ngắn khác.

Theo Sina, dự án này còn gây chú ý khi nhà sản xuất công nghệ AI tại Hollywood PJ Ace được cho là đã tìm cách liên hệ với tác giả sau khi xem phim. Thông tin trên làm dấy lên nhiều bàn luận về khả năng các nhà sáng tạo nội dung AI Trung Quốc có thể tiếp cận thị trường quốc tế trong tương lai.

AI đang thay đổi cách làm phim

Sự lan truyền của Zombie Scavenger được xem là ví dụ điển hình cho xu hướng làm phim bằng AI đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Thay vì cần ê kíp đông người, thiết bị đắt đỏ và quá trình hậu kỳ kéo dài, nhiều nhà sáng tạo hiện có thể dùng AI để tạo nhân vật, bối cảnh và hiệu ứng hình ảnh chỉ trong thời gian ngắn.

Trên nền tảng Bilibili, hàng loạt video AI theo phong cách cổ trang, viễn tưởng hoặc kinh dị liên tục xuất hiện thời gian qua. Một số sản phẩm gây chú ý nhờ khả năng mô phỏng chuyển động máy quay, hiệu ứng cháy nổ hay chiến đấu với chất lượng vượt ngoài kỳ vọng của khán giả.

Phim AI Zombie Scavenger gây chú ý nhờ phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh dù được thực hiện với kinh phí thấp

Trước đó, Sina và 36Kr từng đăng tải nhiều bài viết về làn sóng làm phim ngắn bằng AI tại Trung Quốc. Các nền tảng này cho rằng công nghệ AI đang mở ra cơ hội lớn cho những nhà làm phim độc lập, đặc biệt ở các thể loại đòi hỏi kỹ xảo cao như khoa học viễn tưởng.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI trong lĩnh vực điện ảnh cũng kéo theo không ít tranh cãi. Một số ý kiến lo ngại AI có thể ảnh hưởng đến công việc của họa sĩ, chuyên gia kỹ xảo, biên tập viên hoặc nhân sự hậu kỳ truyền thống. Ngoài ra, vấn đề bản quyền hình ảnh và tính sáng tạo của nội dung do AI tạo ra cũng tiếp tục gây tranh luận trong ngành giải trí.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng AI hiện vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong việc kể chuyện hay xây dựng cảm xúc nhân vật. Nhiều sản phẩm AI vẫn bộc lộ hạn chế ở phần biểu cảm, chuyển động hoặc tính logic trong kịch bản.

Hiện ê kíp thực hiện Zombie Scavenger chưa công bố kế hoạch mở rộng dự án thành phim dài tập hoặc điện ảnh. Tuy nhiên, thành công bước đầu của tác phẩm đang cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường phim AI tại Trung Quốc trong thời gian tới.