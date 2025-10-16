Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google công bố Veo 3.1 giúp làm phim bằng AI dễ dàng

Kiến Văn
Kiến Văn
16/10/2025 09:50 GMT+7

Google vừa công bố Veo 3.1 - phiên bản nâng cấp của mô hình tạo video AI (trí tuệ nhân tạo) từng gây ấn tượng mạnh tại sự kiện I/O 2025.

Quay trở lại I/O 2025 diễn ra vào tháng 5, Google giới thiệu mô hình tạo video AI Veo 3 và công cụ làm phim Flow AI. Các sản phẩm này nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vào những tính năng tiên tiến như khả năng tạo video chân thực và hỗ trợ hiệu ứng âm thanh cùng hội thoại.

Google công bố Veo 3.1 giúp làm phim bằng AI cực dễ - Ảnh 1.

Veo 3.1 có thể chèn, xóa vật thể và dựng phim hoàn chỉnh

ẢNH: GOOGLE

Giờ đây, phiên bản nâng cấp Veo 3.1 mang đến nhiều cải tiến hơn nữa, bao gồm độ chân thực cao hơn, khả năng kiểm soát cốt truyện tốt và âm thanh phong phú hơn. Được hỗ trợ bởi Veo 3.1, công cụ Flow cũng đã được nâng cấp với các tính năng chỉnh sửa nâng cao, từ đó giúp người dùng tạo ra những sản phẩm video chất lượng hơn.

Google giúp dựng phim như đạo diễn thực thụ

Veo 3.1 sẽ có sẵn cho người dùng trong ứng dụng Flow và Gemini, trong khi các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể truy cập thông qua API Gemini và Vertex AI. Phiên bản Veo 3.1 Fast cũng sẽ được cung cấp cho người dùng qua các điểm truy cập tương tự.

Theo thông tin từ Google, Veo 3.1 sẽ cải thiện khả năng bám dính lời nhắc và chất lượng âm thanh-hình ảnh khi chuyển đổi hình ảnh thành video. Chế độ chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh thành video sẽ hỗ trợ cả định dạng ngang (16x9) và dọc (9x16).

Google công bố Veo 3.1 giúp làm phim bằng AI cực dễ - Ảnh 2.

Các nội dung video AI được tạo trông chân thực và sáng tạo hơn

ẢNH: GOOGLE

Ngoài ra, phiên bản mới cũng bổ sung nhiều tính năng trong Flow như Composition to Video, Frames to Video, Extend, Insert và Remove. Ví dụ, Composition to Video cho phép người dùng sử dụng nhiều hình ảnh để tạo video, hay Frames to Video giúp kết nối các hình ảnh bắt đầu và kết thúc cho một cảnh. Tính năng Extend cũng cho phép người dùng kéo dài clip bằng cách sử dụng giây cuối cùng của video gốc.

Cuối cùng, tính năng chỉnh sửa ảnh Nano Banana đã được tích hợp trong Flow giúp người dùng cải thiện chất lượng nguyên liệu video của mình.

