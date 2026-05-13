Góc khuất Hollywood: Sao phim 'Heroes' kể lại ký ức kinh hoàng năm 18 tuổi

Góc khuất Hollywood qua những trang hồi ký

Xuất hiện trên podcast On Purpose With Jay Shetty, nữ diễn viên Hayden Panettiere có những chia sẻ gây sốc về góc khuất Hollywood mà cô từng là nạn nhân. Những tiết lộ chấn động này nằm trong cuốn hồi ký sắp ra mắt mang tên This Is Me: A Reckoning. Ngôi sao của loạt phim đình đám Heroes và Nashville nhớ lại sự cố kinh khủng khi cô bị một người mà bản thân hết mực tin tưởng lừa vào phòng để phục vụ tình dục cho một nam tài tử danh tiếng.

Ở tuổi 36, ngôi sao phim Heroes quyết định phanh phui những góc khuất mà cô phải chịu đựng từ năm 18 tuổi Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Variety, Hayden kể lại cô đang tận hưởng kỳ nghỉ trên chiếc du thuyền và không hề có dấu hiệu cảnh báo nào về nguy hiểm sắp ập tới. "Tôi được dẫn đi bởi một người mà tôi coi như người bảo vệ, người luôn ủng hộ mình. Chúng tôi đi xuống một căn phòng nhỏ, cô ấy đặt tôi lên giường cạnh một người đàn ông không mặc quần áo, một người rất nổi tiếng. Với anh ta, đó chỉ là chuyện bình thường diễn ra hằng ngày", nữ diễn viên cay đắng nhớ lại.

Dù lúc đó 18 tuổi, Hayden thừa nhận cô chưa đủ khả năng nhận thức đầy đủ những hiểm họa xung quanh mình: "Đến lúc nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, tôi thực sự đã ở giữa đại dương bao la rồi".

Đứng trước tình huống ngặt nghèo, Hayden cho biết "ngọn lửa sinh tồn" trong cô trỗi dậy. Cô trở nên hung dữ và quyết liệt phản kháng: "Tôi nghĩ chuyện này không thể xảy ra. Tôi bỏ chạy và trốn ở bất cứ nơi nào có thể trên tàu. Không thể nhảy xuống biển để bơi đi, và tôi nhận ra rằng chẳng có ai ở đó thông cảm cho mình cả".

Hayden Panettiere vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua các vai diễn trong Remember the Titans, Ice Princess hay gần đây nhất là vai Kirby Reed trong Scream VI. Khởi nghiệp từ khi còn là diễn viên nhí, cô từng đối mặt với áp lực duy trì hình ảnh hoàn hảo trước công chúng trong suốt nhiều thập niên.

Công khai giới tính ở tuổi 36

Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo vấn nạn quấy rối, Hayden còn gây chú ý khi công khai mình là người song tính. Trao đổi với tờ US Weekly trước thềm ra mắt hồi ký, cô thừa nhận đã phải che giấu điều này suốt nhiều năm vì nỗi sợ dư luận và áp lực từ đội ngũ quản lý.

Angelina Jolie là một trong những người tiên phong trong việc phanh phui các góc khuất quyền lực tại kinh đô điện ảnh Ảnh: GETTY IMAGES

"Tôi luôn sợ mình không hoàn hảo, sợ dư luận sẽ phản ứng. Thật buồn khi phải đợi đến năm 36 tuổi mới dám chia sẻ phần con người đó của bản thân, nhưng muộn còn hơn không", Hayden tâm sự.

Cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning dự kiến phát hành ngày 19.5 tới, được kỳ vọng sẽ tiếp tục bóc trần những sự thật trần trụi phía sau ánh hào quang của kinh đô điện ảnh thế giới.

Trước khi dũng cảm phanh phui những góc khuất trong hồi ký, Hayden Panettiere từng là "thần đồng" điện ảnh khi đóng quảng cáo từ lúc 11 tháng tuổi và vụt sáng thành sao hạng A với loạt phim Heroes. Tuy nhiên, ánh hào quang sớm cũng đi kèm với những bi kịch cá nhân. Nữ minh tinh từng trải qua giai đoạn dài chiến đấu với chứng trầm cảm sau sinh và lạm dụng chất gây nghiện.

Bên cạnh nghệ thuật, Hayden còn được biết đến là nhà hoạt động môi trường quyết liệt, từng xả thân ngăn chặn nạn săn bắt cá heo trái phép tại Nhật Bản.