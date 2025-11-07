Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR’

Với chủ đề "Hướng đến một xã hội phát triển bền vững", chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hòa trên ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Theo đó, xã hội bền vững có thể được định hình bởi hành động thiết thực của doanh nghiệp: đồng hành cùng cộng đồng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao đời sống người lao động và kiến tạo giá trị chung cho các thế hệ tương lai.

Ông Yoshihito Takahama - Phó tổng giám đốc Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc Hành chính tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025”. ẢNH: DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp được trao giải "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR", Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với chiến lược tăng trưởng bền vững - kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, thông qua các sáng kiến về phát triển giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và trồng rừng phòng hộ, giảm thiểu khí thải các-bon, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Ông Yoshihito Takahama – Phó tổng giám đốc Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc Hành chính tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025".

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chiến lược tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hướng đến xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng cho thế hệ mai sau".

Giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR" được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn khởi xướng từ năm 2019 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng nhằm mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tiên phong thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong hơn 18 năm qua. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 80 tỉ đồng, xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỉ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỉ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỉ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỉ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp BHNT tiên phong hoàn thiện danh mục sản phẩm thế hệ mới, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường. Song song đó, Công ty nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe & Hạnh phúc nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại và thân thiện hơn cho khách hàng.

Bên cạnh giải thưởng này, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự nhận các giải thưởng: "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2025", do Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng; "Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025", "Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025" và "Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025" - Ngành bảo hiểm do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp Viet Research tổ chức và trao tặng; "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025" và "Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025", do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố và trao giải.