Đài JTBC 'vỡ nợ', phim của Ahn Bo Hyun và Lee Sung Min có hoãn phát sóng?

Đài truyền hình JTBC, đơn vị trực thuộc tập đoàn JoongAng Group, vừa tuyên bố mất khả năng thanh toán khoản nợ trị giá 20 tỉ won (khoảng 340 tỉ đồng), khiến dư luận và giới giải trí Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến tương lai của các dự án phim truyền hình dự kiến lên sóng trong nửa cuối năm.

Ahn Bo Hyun trong buổi quảng bá phim Sacred Jewel tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp tháng 4.2026

Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 16.6, Tòa án Phá sản Seoul (Hàn Quốc) đã áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản và lệnh cấm toàn diện đối với 5 công ty liên quan đến JoongAng Group, trong đó có JTBC, JoongAng Holdings và ContentreeJoongAng. Động thái này làm dấy lên những lo ngại rằng SLL (SLL JoongAng), công ty sản xuất nội dung chủ lực của tập đoàn, có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra trong hệ sinh thái doanh nghiệp của JoongAng Group.

Các dự án phim lớn vẫn tiếp tục sản xuất

Trái ngược với những đồn đoán trên thị trường, các dự án do SLL sản xuất và dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm hiện vẫn đang được triển khai bình thường.

Theo TenAsia ngày 18.6, đại diện SLL cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc tạm dừng hay hoãn sản xuất các dự án".

Những ngôi sao tham gia các bộ phim được mong đợi cũng vẫn duy trì lịch trình làm việc như kế hoạch ban đầu. Bộ phim Final Table với sự tham gia của Ahn Hyo Seop và Gold Digger do Kim Hee Ae cùng Noh Sang Hyun đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình mà không có bất kỳ thay đổi nào về tiến độ sản xuất. Trong khi đó, The Sacred Jewel, tác phẩm quy tụ Ahn Bo Hyun và Lee Sung Min, đã hoàn tất toàn bộ quá trình ghi hình từ trước và hiện đang bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Ngày 19.6, công ty quản lý AM Entertainment của Ahn Bo Hyun chia sẻ với TV Report: "Không có bất kỳ cuộc trao đổi riêng nào với JTBC liên quan đến vấn đề này. Ahn Bo Hyun cũng đã hoàn thành việc ghi hình cho The Sacred Jewel".

Dù quá trình sản xuất chưa bị ảnh hưởng, thời điểm phát sóng các bộ phim vẫn được xem là vấn đề đáng quan tâm. Hiện Gold Digger và The Sacred Jewel đều nằm trong danh sách tác phẩm dự kiến lên sóng trên JTBC vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, lịch phát sóng chính thức vẫn chưa được công bố. Một số nguồn tin trong ngành cho biết những dự án hiện còn đang ghi hình có thể gặp áp lực lớn về mặt thời gian nếu muốn kịp ra mắt theo đúng kế hoạch ban đầu.

Theo giới chuyên môn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn tài chính của JTBC là chi phí đầu tư cho lĩnh vực truyền thông ngày càng tăng mạnh. Báo cáo thường niên về tình hình tài chính của các đơn vị phát thanh, truyền hình do Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc công bố cho thấy JTBC đã liên tục mở rộng ngân sách sản xuất trong suốt thập kỷ qua.

Riêng trong năm 2024, đài này đã chi khoảng 261,9 tỉ won cho hoạt động sản xuất chương trình, cao hơn khoảng 1,5 lần so với nhiều kênh truyền hình tổng hợp lớn khác tại Hàn Quốc. Trong khi đó, doanh thu phát sóng của JTBC trong năm 2024 đạt khoảng 281,7 tỉ won. Sau khi trừ các khoản chi phí vận hành và quản lý, biên lợi nhuận còn lại không đáng kể.

Ngoài ra, việc đầu tư mạnh vào bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao lớn như Olympic hay FIFA World Cup cũng được cho là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực nợ đối với nhà đài.

Theo kế hoạch, phiên điều trần liên quan đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp của JTBC sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 23.6. Đại diện của JoongAng Holdings, JoongAng P&I, Megabox JoongAng và ContentreeJoongAng cũng sẽ có mặt tại tòa trong cùng ngày để làm việc với các cơ quan chức năng.