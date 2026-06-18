Đinh Tuấn Vũ nói lý do chọn Tiểu Vy, trải lòng về doanh thu 'Ốc mượn hồn'

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đánh dấu sự trở lại điện ảnh với dự án Ốc mượn hồn - một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, kịch tính quy tụ dàn diễn viên như Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An, Nguyễn Văn Chung… Trước đó, anh từng gây chú ý bởi các phim như Chờ em đến ngày mai, Taxi, em tên gì?, Cuộc đời của Yến, Truyền thuyết về Quán Tiên…

Quan điểm làm nghề của Đinh Tuấn Vũ

Từ lúc hoàn thành Truyền thuyết về Quán Tiên đến khi bấm máy Ốc mượn hồn là khoảng 6 năm. Để có được sự thay đổi này, Đinh Tuấn Vũ đã có thời gian dừng lại quan sát cuộc sống xung quanh, nghĩ về những câu chuyện, những con người mình từng trải qua. Nếu như ngày trước anh chọn kể những điều bản thân muốn kể thì ở hiện tại, khi làm phim cho khán giả đại chúng, Đinh Tuấn Vũ chọn kể câu chuyện mà mọi người muốn lắng nghe.

Đinh Tuấn Vũ trở lại với điện ảnh sau nhiều năm ẢNH: NVCC

Khi trở lại, thay vì lựa chọn những đề tài an toàn, Đinh Tuấn Vũ lại thử thách mình với một hướng đi mới. Nói về điều này, nam đạo diễn cho biết Ốc mượn hồn không đơn thuần là sự thôi thúc từ bên trong, đó còn là câu chuyện anh muốn kể và tin rằng cũng có nhiều người muốn lắng nghe.

“Họ có nhiều bế tắc trong cuộc sống, chưa thể vượt qua. Biết đâu khi xem Ốc mượn hồn sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Tôi biết đó là thể loại mà ở Việt Nam rất ít người chọn, nhưng tôi muốn mang đến sự mới mẻ, đa dạng thể loại hơn. Khán giả Việt bây giờ đang rất mở, nên hoàn toàn thoải mái tiếp nhận những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Nó có thể là sự mạo hiểm nhưng tôi thấy sự mạo hiểm đó là xứng đáng”, nam đạo diễn bộc bạch.

Theo Đinh Tuấn Vũ, lựa chọn diễn viên cho phim cũng là một hành trình dài với nhiều thách thức. Song điều anh hướng đến là việc tinh thần của diễn viên phải phù hợp với nhân vật. “Như Tiểu Vy, bạn phải trải qua mấy vòng casting. Tôi thấy đây là nhân vật thể hiện được 2 khía cạnh - một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng sau đó lại là một con người khác với giọng nói trầm hơn. Tiểu Vy đã thể hiện được 2 khía cạnh đó. Sự xuất hiện của cô ấy cũng khiến khán giả thật sự tin vào cảm xúc của nhân vật Quân do Quốc Trường thủ vai, nhờ vậy mà sự kết nối nó rất tự nhiên”, anh lý giải.

Đinh Tiến Vũ cho biết Tiểu Vy phải trải qua nhiều lần casting mới được trao vai chính trong phim ẢNH: NVCC

Dù có nhiều điểm sáng song ở hiện tại, Ốc mượn hồn không tạo được sức hút ngoài phòng vé, khi chỉ thu về hơn 15,7 tỉ đồng. Đinh Tuấn Vũ không ngại thừa nhận các đạo diễn đều muốn dự án của mình chạm đến cột mốc trăm tỉ. Bởi theo anh, doanh thu cao đồng nghĩa với việc có nhiều khán giả ra rạp ủng hộ. Song với Ốc mượn hồn, điều nam đạo diễn vui nhất chính là nhiều khán giả cảm nhận được sự khác biệt so với Cuộc đời của Yến hay Truyền thuyết về quán tiên, nhưng họ vẫn nhìn thấy màu sắc của Đinh Tuấn Vũ.

“Sau chặng đường làm nghề mười mấy năm, tôi cảm nhận được rằng phong cách làm phim của mình rõ rệt hơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau dự án này từ những chia sẻ thực tế của khán giả”, anh nói.

Theo nam đạo diễn, những lời khen chê của khán giả là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, từ đó có những điều chỉnh để phù hợp ở những dự án sau. Nói về rủi ro khi làm phim, nam đạo diễn thấy may mắn khi nhà đầu tư đồng hành, góp ý ngay từ khi làm kịch bản. “Khi làm phim, tôi xác định đó là hành trình định vị tên tuổi, tìm được những khán giả đồng cảm với đạo diễn, từ đó có những cách kể dễ tiếp cận hơn với những khán giả khác”, Đinh Tuấn Vũ thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề.