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Quốc Trường, Tiểu Vy bị dàn sao 'Ốc mượn hồn' lật mặt, tố xấu
Video Giải trí

Quốc Trường, Tiểu Vy bị dàn sao 'Ốc mượn hồn' lật mặt, tố xấu

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/06/2026 09:00 GMT+7

Xuất hiện trong Gia vị phim, dàn diễn viên Ốc mượn hồn mang đến không khí sôi động khi vừa tiết lộ những câu chuyện hậu trường đầy kịch tính, những lần tranh luận nảy lửa để hoàn thiện vai diễn, vừa khiến khán giả thích thú với màn tung hứng hài hước cùng MC Hoàng Đăng.

Dàn diễn viên 'Ốc mượn hồn' hé lộ mâu thuẫn của Tiểu Vy và Xuân An

Sau một tuần công chiếu, phim điện ảnh Ốc mượn hồn ghi nhận doanh thu hơn 13 tỉ đồng, tạo nên làn sóng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi màu sắc tâm lý - giật gân, tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ còn khiến khán giả liên tục bàn luận vì những cú lật bất ngờ. Trong đó, mối quan hệ nhiều uẩn khúc giữa Quân (Quốc Trường) với ba cô gái An (Yên Đan), Ngọc (Tiểu Vy) và Quỳnh (Anh Phạm) trở thành đề tài được nhắc đến khá nhiều. 

Quốc Trường, Tiểu Vy bị dàn sao Ốc mượn hồn lật mặt, tố xấu - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy tái hiện cảnh tát Xuân An trong phim

Ảnh: M.H

Mâu thuẫn tâm lý được cài cắm khéo léo cùng loạt tình tiết liên tục đảo chiều khiến khán giả không ngừng tranh luận về thân phận và động cơ thật sự của các nhân vật. Đặc biệt, các cú chuyển biến bất ngờ liên quan đến nhân vật do Lương Gia Huy và Xuân An đảm nhận đã góp phần đẩy kịch tính lên cao, mang đến nhiều khoảnh khắc khó đoán và giữ chân người xem đến cuối.

Quốc Trường, Tiểu Vy bị dàn sao Ốc mượn hồn lật mặt, tố xấu - Ảnh 2.

Quốc Trường cùng dàn diễn viên Ốc mượn hồn phấn khích trong thử thách đoán từ khóa

Ảnh: M.H

Xuất hiện trong chương trình Gia vị phim, dàn diễn viên Ốc mượn hồn hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường đáng nhớ phía sau những phân cảnh căng thẳng trên màn ảnh. Yên Đan liên tục ngâm mình và lặn dưới nước suốt 7 tiếng đồng hồ chỉ để xuất hiện vài giây trên màn ảnh. Trong khi đó, Xuân An cố chịu đau để hoàn thành cảnh quay bị Tiểu Vy tát nhằm mang đến cảm xúc chân thật nhất cho nhân vật.

Đáng chú ý, Lương Gia Huy lần đầu tiết lộ mâu thuẫn giữa Hoa hậu Tiểu Vy và Xuân An. Vì không thể giải quyết căng thẳng với bạn diễn, Hoa hậu Việt Nam 2018 bật khóc nức nở trong buổi đi ăn cùng dàn diễn viên. Sau đó, nhờ sự động viên, kết nối từ các đồng nghiệp như Lương Gia Huy, Quốc Trường và Yên Đan, Tiểu Vy và Xuân An dần tháo gỡ khúc mắc, từ đó phối hợp ăn ý hơn trước ống kính.

Không chỉ có những phút giây trải lòng, dàn sao Ốc mượn hồn còn mang đến nhiều tiếng cười khi tham gia thử thách diễn tả từ khóa cùng MC Hoàng Đăng. Qua phần thử thách này, khán giả được chứng kiến một Quốc Trường hoàn toàn khác với hình ảnh tổng tài điềm tĩnh thường thấy. Nam diễn viên quê Cần Thơ không ngần ngại lăn xả, "hơn thua tới cùng" để giành chiến thắng. Ngoài ra, anh cũng bị các đồng nghiệp tố cáo là ăn vụng trên phim trường trong phân cảnh quay tại nhà hàng ở Bitexco (TP.HCM). 

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