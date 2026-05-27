Anh Phạm tiết lộ về cảnh nóng và chuyện bị chồng tát trong 'Ốc mượn hồn'

Thạch Anh
27/05/2026 05:55 GMT+7

Anh Phạm nhận được sự ủng hộ của Anh Đức khi đóng phim 'Ốc mượn hồn'. Đáng chú ý, người bạn đời của nữ diễn viên cũng góp mặt trong tác phẩm này với một vai diễn nhỏ.

Tối 26.5, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ốc mượn hồn diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự góp mặt của dàn sao Việt gồm NSND Kim Xuân, NSƯT Lê Thiện, NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Lâm Khánh Chi, diễn viên Kiều Minh Tuấn, ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng... Là diễn viên góp mặt trong dự án này, Anh Phạm gây ấn tượng bởi chiếc váy trắng xuyên thấu, khoe vóc dáng thon thả. Đặc biệt, Anh Đức dù bận rộn công việc cũng có mặt để ủng hộ vợ có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Anh Phạm đóng vai gì trong 'Ốc mượn hồn'?

Anh Phạm xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện ra mắt Ốc mượn hồn. Vai diễn của cô đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nhiều tình tiết kịch tính của phim

Trong phim, Anh Phạm đảm nhận vai Diễm Quỳnh, một cô gái yêu hết lòng, bất chấp việc trở thành người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa An Quân (Quốc Trường thủ vai) và An (Yên Đan thủ vai). Thậm chí để có được người thương, cô sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, để rồi đánh mất chính mình. Vai diễn được nhận xét có nhiều "đất", khác với những nhân vật trước đó mà Anh Phạm đảm nhận.

Đáng chú ý, trong tác phẩm này, Anh Đức cùng góp mặt với một vai diễn nhỏ. Chia sẻ về mối duyên, Anh Đức cho biết khi nhận được lời mời tham gia Ốc mượn hồn, vợ cũng thoải mái chia sẻ với anh về dự án. Sau đó, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ngỏ ý mời Anh Đức cùng tham gia, nhờ vậy mà cặp đôi có dịp hợp tác cùng nhau. 

"Khi Anh Phạm làm việc với ê kíp, đạo diễn có ngỏ lời, rồi mới trao đổi với tôi. Đinh Tuấn Vũ là một người rất dễ thương, nhiệt tình nên tôi nhận lời ngay", Anh Đức bày tỏ.

Anh Phạm hội ngộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại sự kiện. Cả hai có dịp hóa thân thành ba - con trên màn ảnh rộng

Về phân đoạn táo bạo của vợ trong phim, Anh Đức tiết lộ Anh Phạm cũng đã cởi mở chia sẻ với mình trước khi bấm máy. Vốn là người trong nghề, nam diễn viên hiểu được tính chất công việc và động viên vợ thử sức nếu cảm thấy đây là cảnh quay cần thiết. 

"Tôi có nói rằng nếu vợ đã làm việc với đạo diễn rồi và cảm thấy đây là phân đoạn cần để phát triển đường dây kịch bản, và vợ có thể làm tốt được thì cứ nhận lời thôi", anh nêu quan điểm.

Về phần mình, Anh Phạm thấy may mắn khi có chồng cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên giữa cả hai có sự thấu hiểu, cảm thông cho tính chất công việc. "Bản thân tôi cũng đã làm việc kỹ càng với đạo diễn để chắc chắn một điều rằng cảnh quay đó là hợp lý. Tôi biết mình đang làm gì và mình cần làm gì cho nhân vật Diễm Quỳnh mà đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tin tưởng", sao nữ 9X thẳng thắn.

Dàn diễn viên Ốc mượn hồn chia sẻ với báo chí sau buổi chiếu phim

Còn về phân cảnh tát vợ trong phim, Anh Đức chia sẻ bản thân không gặp khó khăn gì. Thậm chí nam diễn viên 8X còn hài hước cho rằng "được diễn cảnh đó mình phải sướng chứ" khiến người bạn đời không khỏi bất ngờ. Anh Đức bật mí thêm: "Tôi tát một cái là "ăn ngay", không phải quay lại nhiều lần. Mọi người xem trên phim như vậy thôi chứ những phân đoạn như vậy phải cần kỹ thuật hết, chứ không quá mức đâu".

Về phần mình, Anh Phạm cho biết cảnh quay này chỉ thực hiện một lần là nhận được cái "gật đầu" từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Tuy nhiên, khác với những chia sẻ của chồng, người đẹp bật mí Anh Đức đã "nương tay" khi thực hiện phân đoạn này. Cô nói: "Anh ấy nói như vậy thôi chứ tôi cảm nhận anh đã kìm lại vì sợ vợ đau".

Ngoài Anh Phạm - Anh Đức, phim điện ảnh Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ có sự tham gia của Tiểu Vy, Quốc Trường, Yên Đan... Dự án có các suất chiếu sớm trong ngày 29, 30 và 31.5, ra rạp chính thức vào ngày 5.6. 

