Nữ diễn viên đóng cảnh nóng năm 18 tuổi giờ ra sao?

Năm 2014, bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã tạo nên một dấu ấn lớn khi giành giải Phim hay nhất tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 71. Tại sự kiện điện ảnh danh giá này, hình ảnh nữ chính Thùy Anh xuất hiện trên thảm đỏ khi vừa tròn 18 tuổi đã thu hút sự chú ý của truyền thông.

Hình ảnh của Thùy Anh trong Đập cánh giữa không trung - tác phẩm sắp được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ảnh: BTC

Vào vai Huyền - một cô gái trẻ đối mặt với những biến cố nghiệt ngã của cuộc đời, Thùy Anh đã có màn trình diễn ấn tượng. Chia sẻ về vai diễn này, cô thừa nhận đó là những gì "bản năng và ngây ngô nhất" của mình. Không sợ hãi trước những cảnh quay tâm lý nặng nề hay các phân đoạn "nóng" táo bạo, cô gái 18 tuổi năm ấy đã bước ra thế giới bằng sự chân thành và đam mê thuần khiết với nghệ thuật.

Thùy Anh sau 12 năm đóng 'Đập cánh giữa không trung'

Sau 12 năm kể từ cột mốc xuất hiện tại Liên hoan phim Venice, Thùy Anh chia sẻ giờ đây bản thân không còn là cô gái rụt rè hay mang vẻ đẹp sầu muộn như nhân vật trong phim. Cô đã có một cuộc hành trình Nam tiến đầy quyết tâm để khẳng định bản thân.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 thực sự lột xác về hình ảnh: từ phong cách trong sáng, giản dị sang hình tượng quyến rũ, hiện đại. Thùy Anh thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh gợi cảm, khoe vóc dáng săn chắc – thành quả của việc chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở dòng phim nghệ thuật, Thùy Anh đã trở thành gương mặt "phủ sóng" các dự án phim truyền hình giờ vàng và phim điện ảnh ăn khách. Khán giả nhớ đến cô qua nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim như Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu và mới đây là Vì mẹ anh phán chia tay.

Thùy Anh lột xác với hình ảnh ngày càng gợi cảm. Gần đây, cô gây chú ý khi thông báo về việc thắng kiện trong vụ lùm xùm bị đòi bồi thường 20 tỉ đồng Ảnh: FBNV

Mỗi vai diễn đều cho thấy sự trưởng thành trong tư duy diễn xuất của Thùy Anh. Cô nói bản thân không còn diễn bằng bản năng mà đã biết cách nghiên cứu nhân vật, làm chủ cảm xúc và kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp hơn.

Sắp tới đây, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Đập cánh giữa không trung sẽ một lần nữa được giới thiệu trở lại trong khổ chương trình Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới. Đối với Thùy Anh, việc tác phẩm gắn liền với tên tuổi mình được chọn chiếu lại mang đến một cảm giác hồi hộp lạ kỳ, giống như cảm giác của 12 năm trước khi đứng trước “biển lớn” Venice.

Nữ diễn viên bày tỏ sự mong chờ xen lẫn chút lo lắng để xem lại chính mình của tuổi 18. Cô tâm sự rằng việc nhìn lại những thước phim cũ không chỉ là xem lại một vai diễn, mà là đối diện với một phần thanh xuân – nơi cô từng "đập cánh" bằng tất cả sự hồn nhiên và bản năng.

Thùy Anh kỳ vọng lần tái ngộ này tại Đà Nẵng sẽ là dịp để cô cùng khán giả nhìn lại một hành trình dài của sự trưởng thành, đồng thời nâng niu những giá trị nguyên bản nhất mà cô đã gửi gắm vào nhân vật Huyền của Đập cánh giữa không trung.