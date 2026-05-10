Diễn viên Thùy Anh từng bị chê ác, 'đóng phim nào phim đó flop'

Thời gian qua, Thùy Anh gây chú ý khi góp mặt trong phim Vì mẹ anh phán chia tay, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Chính điều đó khiến người đẹp 9X thừa nhận bản thân “cảm thấy giống như đang sống trong một giấc mơ vậy”. Nữ diễn viên bộc bạch: “Từng bình luận, bài đăng, góp ý của khán giả đều khiến mình hạnh phúc vô cùng. Đây là cảm giác được yêu thương”.

Thùy Anh chia sẻ bản thân may mắn khi được làm việc cùng ê kíp Vì mẹ anh phán chia tay. Bộ phim mang lại cho sao nữ nhiều cảm xúc đặc biệt, trong đó có sự yêu thương mà khán giả dành cho nhân vật Hoàn Mỹ. Cũng từ đây, những nhìn nhận tích cực về sự nghiệp diễn xuất giúp Thùy Anh vững vàng hơn.

Nhắc đến đây, Thùy Anh nhớ đến quãng thời gian từng cảm thấy tự ti, mơ hồ vì không biết những gì bản thân cố gắng sẽ đi đến đâu. Cô kể trong hành trình sự nghiệp từng đối mặt với những bình luận trái chiều như “đóng phim nào là phim đó flop”; “bảo chứng phim flop”; “cái mặt bà này chỉ hợp vai phụ, không thể lên chính nổi” hay “mặt bà này ác, chảnh, nói hiền không ai tin”...

Thời gian đầu khi đón nhận những phản hồi trái chiều này, Thùy Anh từng có lần bật khóc. Tuy nhiên sau đó cô tự động viên mình, cho rằng đây cũng chính là con đường bản thân đã lựa chọn để theo đuổi.

Từ suy nghĩ đó, cô trân trọng từng cơ hội có được, làm hết mình ở từng vai diễn dù là nhỏ nhất. Thùy Anh trải lòng: “Mình cũng không cầu mong khán giả có thể ghi nhận, mình chỉ cần nhân vật mình đóng được khán giả tin, hiểu, yêu thương, để nhân vật thực sự sống".

Theo nữ diễn viên, từ năm 14 tuổi đến khi 23 tuổi, bố mẹ chưa từng ngừng lo lắng về cô. Thậm chí, gia đình còn không đồng ý việc con gái theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Đón nhận điều đó, cô chọn cách “nổi loạn”, quyết định chuyển vào TP.HCM để theo đuổi công việc này. Nghĩ lại, Thùy Anh thấy bản thân liều lĩnh, song cô vui khi giờ đây đã được khán giả yêu thương, lo lắng, đồng hành. Đó là điều mà người đẹp thấy tự hào khi chia sẻ cùng gia đình.

Khi bày tỏ quan điểm làm nghề, Thùy Anh khẳng định nhan sắc không phải yếu tố để cô có được vai diễn Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay. Bởi theo tiết lộ, thời điểm tham gia casting, gương mặt của cô sưng to, điều đó khiến nữ diễn viên không khỏi lo lắng.

“Nhưng tôi vui khi trên màn ảnh, khán giả thông cảm cho tôi và tập trung vào diễn xuất nhiều hơn. Việc chăm chút hình ảnh là điều cần thiết, thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả. Nhưng tài năng, cách mình thể hiện cho vai diễn mới là điều quan trọng nhất”, nữ diễn viên nói.

Cô cũng khẳng định bản thân không ngại thử sức với những vai diễn có ngoại hình xấu xí. Bởi trước đó, người đẹp từng thử sức ở nhiều dự án mà nhân vật dường như phải để mặt mộc quay hình. "Tôi luôn mong muốn được diễn những vai nặng tâm lý, thể hiện được sự biến chuyển trong diễn xuất để tôi có thể đẩy bản thân đến giới hạn, xem mình có làm được hay không. Đó là điều tiên quyết khi tôi nhận một vai diễn", người đẹp bộc bạch.