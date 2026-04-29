Hoài Linh hội ngộ Quyền Linh, hé lộ vai diễn trong phim điện ảnh mới

Thạch Anh
29/04/2026 19:40 GMT+7

Trong buổi khai máy phim 'La bàn không hướng Bắc', đạo diễn Quách Beem đã có những bật mí về vai trò của bộ đôi nghệ sĩ Hoài Linh - Quyền Linh trong tác phẩm điện ảnh này.

Dự án điện ảnh La bàn không hướng Bắc chính thức khai máy tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình của Quách Beem sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim hé lộ câu chuyện về những con người lạc hướng trong bối cảnh đời sống hiện đại. Bên cạnh nội dung, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh. Việc quy tụ 2 nghệ sĩ trong cùng một tác phẩm khiến người xem tò mò.

Vì sao phim có Hoài Linh đổi tên?

NSƯT Hoài Linh góp mặt trong dự án điện ảnh đầu tay của Quách Beem

Ảnh: NSX

Theo chia sẻ của đạo diễn Quách Beem, “ông mai” Quyền Linh sẽ đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật của tác phẩm này. Trong khi đó, NSƯT Hoài Linh sẽ góp mặt trong một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. Đây là sự trở lại của nam nghệ sĩ sau thành công của 2 phần Làm giàu với ma. Theo ê kíp, sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất.

La bàn không hướng Bắc được phát triển từ tên gọi ban đầu Đường về, với định hướng khai thác sâu hơn hành trình nội tâm và những lựa chọn của con người. Câu chuyện xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Chia sẻ về lý do đổi tên, Quách Beem cho biết Đường về là một tên gọi giàu cảm xúc và phù hợp với tinh thần ban đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, khi phát triển kịch bản, ê kíp nhận ra hành trình của nhân vật không đơn thuần là tìm đường về, mà là quá trình lạc hướng và đối diện với những lựa chọn sai lầm. Do đó, việc đổi tên này được xem là hướng đi phù hợp của đạo diễn và các cộng sự. 

Nghệ sĩ Quyền Linh và nghệ sĩ Công Ninh tại buổi khai máy phim La bàn không hướng Bắc

Ảnh: NSX

Theo nam đạo diễn, La bàn không hướng Bắc là một ẩn dụ cho sự mất phương hướng của con người. Quách Beem tiết lộ nhân vật chính không phải không muốn quay về, mà là đã đi quá xa, đi sai hướng đến mức khi muốn quay đầu thì mọi thứ không còn như cũ. Chính vì vậy, tên phim được lựa chọn nhằm gợi sự tò mò và phù hợp hơn với cách kể chuyện hiện tại.

Ở một tầng ý nghĩa khác, bộ phim đặt ra câu hỏi về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống: “Khi con người đánh mất “hướng bắc” của mình - như gia đình, tình thương hay đạo đức - thì hành trình phía trước dễ trở thành một sự lạc lối”.

Nói thêm về nội dung phim, Quách Beem cho biết câu chuyện tập trung vào quá trình nhân vật dần mất phương hướng và buộc phải đối diện với chính mình. Các nhân vật không được xây dựng theo kiểu đối lập trắng - đen, mà mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình, từ đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.

Theo ê kíp, bộ phim hướng đến thông điệp về việc giữ phương hướng trong cuộc sống, đặc biệt với người trẻ trước nhiều lựa chọn và áp lực hiện đại. “Điều đáng sợ không phải là đi chậm hay đi nhanh, mà là đi đúng hướng hay sai hướng. Đôi khi, chỉ một quyết định sai cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy - không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mình yêu thương”, Quách Beem chia sẻ.

