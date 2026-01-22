Quách Ngọc Tuyên tiết lộ cát sê của danh hài Hoài Linh

Quách Ngọc Tuyên cho biết anh chỉ mời NSƯT Hoài Linh tham gia khi tìm được vai diễn thật sự phù hợp, thay vì tận dụng tên tuổi để làm truyền thông Ảnh: NVCC

Tác phẩm phim chiếu mạng dịp tết quy tụ dàn diễn viên quen mặt như NSƯT Hoài Linh, Vân Trang, Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Nguyễn, Cẩm Tú… do đạo diễn Bảo Anh cầm trịch. Đáng chú ý, ngoài Cẩm Tú, hầu hết các diễn viên còn lại đều lần đầu hợp tác với Quách Ngọc Tuyên trong vai trò nhà sản xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên quê Long An cho biết không khí làm việc trên phim trường lại vô cùng gần gũi, ấm áp, như một gia đình thực thụ.

"Ra hiện trường, tôi bất ngờ vì ai cũng dễ thương. Có người vài ngày sau mới tới lịch quay nhưng vẫn theo đoàn lên trước cho vui. Ai quay thì quay, ai chưa quay thì chạy xe đi dạo, đói thì về ăn cơm chung. Mọi người thương tôi lắm", Quách Ngọc Tuyên kể.

Anh cho biết lịch quay dày đặc, có ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, kết thúc gần nửa đêm, thậm chí kéo dài sang rạng sáng hôm sau. Dù thời gian nghỉ ngơi ít, cả ê kíp vẫn giữ được tinh thần tích cực. "Anh Hoài Linh là người lớn tuổi nhất đoàn, tôi lo anh mệt, nhưng anh em chơi tới đâu, anh Linh chơi tới đó", nam diễn viên chia sẻ.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ lý do mời NSƯT Hoài Linh

NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong Xuân hạ được thu đông với vai diễn được Quách Ngọc Tuyên đánh giá là “rất hợp” và mang nhiều cảm xúc Ảnh: NVCC

Nói về cơ duyên mời NSƯT Hoài Linh tham gia dự án, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh đã ấp ủ ý định từ lâu nhưng luôn chần chừ vì chưa tìm được vai diễn phù hợp. "Khán giả hay hỏi sao dự án nào của tôi cũng có anh em Nụ cười mới mà không thấy anh Hoài Linh. Thật ra tôi rất muốn mời anh, nhưng vai phải đàng hoàng, đủ hay để khán giả thấy đáng. Tôi không muốn mời người nổi tiếng chỉ để làm truyền thông", anh nói.

Chỉ đến khi kịch bản Xuân hạ được thu đông hoàn thiện, Quách Ngọc Tuyên mới đủ tự tin ngỏ lời. "Khi anh Linh nhận lời, tôi thật sự vỡ òa. Vai này rất hợp với anh, và đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất", anh chia sẻ.

Trước câu hỏi về mức cát sê dành cho dàn diễn viên "toàn tên tuổi", Quách Ngọc Tuyên thẳng thắn thừa nhận: "Nếu trả đúng giá thị trường như một dự án thương mại thông thường thì tôi không kham nổi. Nhưng may mắn là gần như không ai hỏi lương bao nhiêu. Mọi người bảo tôi tự cân nhắc, tự xoay sở. Tôi mang ơn anh em rất nhiều".

Ê kíp Xuân hạ được thu đông làm việc trong không khí thân tình, gắn bó như một gia đình trong suốt quá trình ghi hình tại Lâm Đồng Ảnh: NVCC

Không chỉ ê kíp, người dân địa phương tại Đạ Tẻh (Lâm Đồng), nơi đoàn phim ghi hình cũng dành cho đoàn sự hỗ trợ đặc biệt. "Có những cảnh cần vài chục diễn viên quần chúng, bà con tới liền, không lấy tiền mà còn mang đồ ăn, nước uống cho đoàn. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ rất nhiệt tình. Với tôi, hạnh phúc nhất là đi tới đâu cũng được yêu thương", Quách Ngọc Tuyên bộc bạch.

Dù vừa hoàn thành việc xây nhà báo hiếu cha mẹ, mở nhà hàng mới và đầu tư cho dự án Trăng điên, Quách Ngọc Tuyên vẫn quyết định dấn thân làm phim tết. Anh cho biết mong muốn mỗi năm đều có một sản phẩm dành cho khán giả dịp cuối năm. "Cả năm mọi người vất vả mưu sinh, đến tết chỉ cần một bộ phim để giải trí. Với khán giả ở tỉnh xa, chỉ cần điện thoại có wifi là xem được rồi", anh nói.

Xuân hạ được thu đông cũng đánh dấu dự án đầu tay của đạo diễn Bảo Anh. Quách Ngọc Tuyên cho biết anh tin vào sự nhiệt huyết và tố chất nghề nghiệp của đàn em. "Nếu ai cũng chọn an toàn thì người mới lấy đâu ra cơ hội. Quan trọng là mình thấy được họ có gì để giao việc", anh chia sẻ.

Phim dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào tối 23.1 trên kênh YouTube của Quách Ngọc Tuyên.