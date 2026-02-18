Con gái Quyền Linh 'gây sốt' trong ngày đầu năm

Trong ngày đầu năm mới, Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh) gây chú ý khi tung bộ ảnh mới, khiến nhiều người xuýt xoa. Con gái Quyền Linh diện cổ phục, đội nón ba tầm, gây ấn tượng vì nhan sắc tựa nàng thơ. Kèm theo đó, Lọ Lem viết: "Mong một năm an lành và may mắn đến với mọi người".
Nhan sắc của con gái Quyền Linh
Khoảnh khắc này sau đó được cộng đồng mạng quan tâm với hơn 19.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của con gái Quyền Linh ở tuổi 20 dù cô không trang điểm quá cầu kỳ. Đáng chú ý, nam MC cũng để lại bình luận chúc mừng "ái nữ" dịp Tết Nguyên đán: "Xinh đẹp và hạnh phúc nhé con gái yêu của ba". Có thể thấy dù bận rộn với công việc song Quyền Linh vẫn dành thời gian quan tâm đến các con.
Nhan sắc khiến nhiều người xuýt xoa của con gái Quyền Linh
ẢNH: FBNV
Lọ Lem gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao 1,7m cùng thành tích học tập ấn tượng. Nhờ vậy, con gái Quyền Linh nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 740.000 lượt theo dõi. Nhiều người còn động viên, mong ái nữ sinh năm 2006 của MC Vượt lên chính mình thử sức ở một cuộc thi nhan sắc vì sở hữu nhiều tiêu chí phù hợp.
Về phần mình, Quyền Linh muốn con gái tập trung vào việc học. Nam MC cho rằng ở độ tuổi này, Lọ Lem cần khám phá bản thân để hiểu mình muốn gì, từ đó tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai. Theo Quyền Linh, nếu sau này "ái nữ" chọn theo nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào anh hoàn toàn ủng hộ.
Thúy Diễm dành thời gian cho gia đình, bạn bè trong ngày đầu năm mới. Nữ diễn viên chia sẻ cô dậy sớm, tận hưởng không khí mùa xuân, chuẩn bị cúng ông bà. “Đón cô bạn thân thương Tường Vi qua xông đất đầu năm mà cười rộn ràng cả nhà. Năm nay nhất định may mắn, rực rỡ như cô bạn mình lúc nào cũng cười tít mắt”
ẢNH: FBNV
Bình luận (0)