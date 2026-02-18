Con gái Quyền Linh 'gây sốt' trong ngày đầu năm

Trong ngày đầu năm mới, Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh) gây chú ý khi tung bộ ảnh mới, khiến nhiều người xuýt xoa. Con gái Quyền Linh diện cổ phục, đội nón ba tầm, gây ấn tượng vì nhan sắc tựa nàng thơ. Kèm theo đó, Lọ Lem viết: "Mong một năm an lành và may mắn đến với mọi người".

Nhan sắc của con gái Quyền Linh

Khoảnh khắc này sau đó được cộng đồng mạng quan tâm với hơn 19.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của con gái Quyền Linh ở tuổi 20 dù cô không trang điểm quá cầu kỳ. Đáng chú ý, nam MC cũng để lại bình luận chúc mừng "ái nữ" dịp Tết Nguyên đán: "Xinh đẹp và hạnh phúc nhé con gái yêu của ba". Có thể thấy dù bận rộn với công việc song Quyền Linh vẫn dành thời gian quan tâm đến các con.

Nhan sắc khiến nhiều người xuýt xoa của con gái Quyền Linh ẢNH: FBNV

Lọ Lem gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao 1,7m cùng thành tích học tập ấn tượng. Nhờ vậy, con gái Quyền Linh nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 740.000 lượt theo dõi. Nhiều người còn động viên, mong ái nữ sinh năm 2006 của MC Vượt lên chính mình thử sức ở một cuộc thi nhan sắc vì sở hữu nhiều tiêu chí phù hợp.

Về phần mình, Quyền Linh muốn con gái tập trung vào việc học. Nam MC cho rằng ở độ tuổi này, Lọ Lem cần khám phá bản thân để hiểu mình muốn gì, từ đó tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai. Theo Quyền Linh, nếu sau này "ái nữ" chọn theo nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào anh hoàn toàn ủng hộ.

Ngoài Lọ Lem, khoảnh khắc đón tết của sao Việt cũng được nhiều người quan tâm. Trên trang cá nhân, Midu chia sẻ hình ảnh diện áo dài, khoe vẻ nữ tính bên chồng thiếu gia. Kèm theo đó, sao phim Thiên mệnh anh hùng chia sẻ: "Chúc mọi người hạnh phúc nở hoa, nhà nhà sung túc" ẢNH: FBNV

Như mọi năm, Tăng Thanh Hà và người bạn đời chọn diện áo dài truyền thống, đón tết trong căn biệt thự riêng. Hôn nhân của cặp đôi khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ ẢNH: FBNV

Trong ngày đầu năm, Ninh Dương Lan Ngọc dành thời gian đón tết bên gia đình và đi chùa. Cô viết trên trang cá nhân: "Chúc cho cả nhà một năm bình an, hạnh phúc. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, mọi nhà" ẢNH: FBNV

Tiểu Vy diện áo dài truyền thống, chụp ảnh cùng mẹ ruột. Năm 2026, nàng hậu khiến dân mạng tò mò khi tiếp tục thử sức với điện ảnh qua dự án phim Ốc mượn hồn. Màn kết hợp giữa cô và Quốc Trường được khán giả quan tâm ẢNH: FBNV

Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân. Kèm theo đó, nữ kiện tướng chiêm nghiệm: “Một năm đủ yêu thương để cùng nắm tay nhau đi qua mọi bận rộn, đủ bình an để mỗi ngày đều thấy lòng mình ấm áp, đủ tin tưởng để biết rằng phía trước luôn là những điều tốt đẹp đang chờ” ẢNH: FBNV

Thúy Diễm dành thời gian cho gia đình, bạn bè trong ngày đầu năm mới. Nữ diễn viên chia sẻ cô dậy sớm, tận hưởng không khí mùa xuân, chuẩn bị cúng ông bà. “Đón cô bạn thân thương Tường Vi qua xông đất đầu năm mà cười rộn ràng cả nhà. Năm nay nhất định may mắn, rực rỡ như cô bạn mình lúc nào cũng cười tít mắt” ẢNH: FBNV