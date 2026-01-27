Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc của ca sĩ Mỹ Tâm ở tuổi 45

Thạch Anh
27/01/2026 13:37 GMT+7

Ở tuổi 45, Mỹ Tâm khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sau buổi biểu diễn. Cô viết: “Cảm ơn khán giả Quảng Ninh về một đêm diễn cảm xúc và tràn đầy năng lượng tuyệt vời. Quảng Ninh luôn chào đón mình bằng những điều dễ thương ấm áp”. Đáng chú ý, trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, giọng ca 8X ăn mặc giản dị, gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung dù để mặt mộc. Ở tuổi 45, sắc vóc của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Sắc vóc của ca sĩ Mỹ Tâm ở tuổi 45 - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, Mỹ Tâm vừa tổ chức sinh nhật, kết hợp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên gia đình kèm theo dòng chia sẻ: “Năm nay được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho mình tại Đà Nẵng, còn mình và mấy anh chị em, con cháu tổ chức và chúc mừng 61 năm ngày cưới của ba mẹ. Hạnh phúc vô cùng”

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Trước đó, Mỹ Tâm chia sẻ 2 bức ảnh được chụp lúc cô đón sinh nhật năm 1995 và 2026. Nhiều người nhận xét giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu ngày càng trẻ trung, rạng rỡ dù hiện tại đã ngoài 40 tuổi. Thậm chí có cư dân mạng nhận xét nhan sắc Mỹ Tâm ngày càng “lão hóa ngược”

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Ngoài nhan sắc, vóc dáng của Mỹ Tâm cũng khiến dân mạng trầm trồ. Nhờ vậy, diễn viên phim Chị trợ lý của anh tự tin cân nhiều phong cách khác nhau. Trong cuộc sống thường ngày, Mỹ Tâm chuộng trang phục trẻ trung, năng động. Còn khi biểu diễn, cô gây ấn tượng bởi những thiết kế khoe vòng eo thon

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Có thể thấy, Mỹ Tâm hiếm khi trang điểm đậm mà chủ yếu chọn những layout giúp tôn lên đường nét thanh tú. Một trong những bí quyết giúp giọng ca Đừng hỏi em ngày càng nhuận sắc là việc suy nghĩ lạc quan, tích cực

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Mỹ Tâm không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, nhận được sự tương tác lớn từ khán giả. Trước đó, khoảnh khắc giọng ca 8X diện áo dài trắng khi biểu diễn trong sự kiện chào mừng đại lễ 2.9 được dân mạng lan truyền và dành lời khen ngợi

Ảnh: FBNV

Dự án đặc biệt của Mỹ Tâm

Ngoài ca hát, Mỹ Tâm không ngại thử sức ở vai trò mới, điển hình là nhà sản xuất phim điện ảnh Tài. Những ngày qua, hình ảnh từ buổi khai máy cùng các đoạn clip hậu trường của phim lần đầu được ê kíp hé lộ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ sau khi loạt ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức “vào cuộc” với loạt ảnh chế hài hước. Khoảnh khắc Mỹ Tâm đứng cạnh Mai Tài Phến trong buổi lễ được cư dân mạng mang đi chỉnh sửa thành nhiều phiên bản khác nhau, từ bối cảnh lễ gia tiên, cổng hoa cưới cho đến trang phục cô dâu - chú rể…

- Ảnh 7.

Hình ảnh của phim Tài do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất

Ảnh: NVCC

First-look của phim cũng mở ra một làn sóng dự đoán đầy hài hước khác. Dựa vào chi tiết tai nạn ven đường xuất hiện trong clip, nhiều khán giả đùa rằng rất có thể nhà sản xuất Mỹ Tâm sẽ hóa thân thành… cô bán ve chai bị nhân vật Tài tông trúng. Khán giả không chỉ chờ đợi để xem Mỹ Tâm xuất hiện với vai trò nào, mà còn mong được khám phá câu chuyện phía sau những hình ảnh vừa được hé lộ.

Sáng 27.1, ê kíp sản xuất của Tài chính thức hé lộ teaser poster tiếp theo để quảng bá cho dự án. Ngoài Mai Tài Phến, phim điện ảnh do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy và Kiều Trinh. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào mùa xuân 2026.

Khám phá thêm chủ đề

