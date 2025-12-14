Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'

Hữu Tín
Hữu Tín
14/12/2025 11:37 GMT+7

Tối 13.12, live concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút 40.000 khán giả tham dự. Đêm diễn ghi dấu những kỷ lục mới trong sự nghiệp của 'Họa mi tóc nâu'. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ và rapper Đen Vâu xin lỗi vì những lùm xùm xung quanh concert.

Với See The Light, Mỹ Tâm chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức 3 liveshow tại Sân vận động Mỹ Đình. Con số 40.000 khán giả lấp đầy sân vận động cũng xác lập kỷ lục concert cá nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay, vượt qua cả thành công vang dội của Tri Âm trước đó.

Mỹ Tâm và Đen Vâu xin lỗi trong concert

Khách mời đặc biệt Đen Vâu đã mang đến luồng gió mới cho đêm diễn với màn mashup 4 ca khúc: Anh đợi em được không, Đưa nhau đi trốn, Xích lô Đi theo bóng mặt trời. Sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực, mềm mại của Mỹ Tâm và chất rap phóng khoáng, mộc mạc của Đen Vâu đã tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa, khiến khán giả không ngừng reo hò.

Đáng chú ý, trong phần giao lưu, Đen Vâu bất ngờ gửi lời xin lỗi đến đàn chị ngay trên sân khấu: "Em xin lỗi chị nếu như những chuyện về em ảnh hưởng đến chị, em mong những lùm xùm không ảnh hưởng đến chị". Đáp lại sự lo lắng của đàn em, Mỹ Tâm đã có những lời an ủi đầy tình cảm: "Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những vấn đề, nhưng khi mình sống đúng, làm đúng thì mình không phải lo".

Trước đó, Đen Vâu vướng ồn ào khi tham gia quảng bá cho dự án từ thiện "Nuôi em". Sau khi dự án dính nghi án thiếu minh bạch, Đen Vâu lên tiếng cho biết mình chỉ góp sức với vai trò người ủng hộ như nhiều nhà hảo tâm khác, không liên quan đến quá trình vận hành, thu chi của dự án.

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 1.

Khoảnh khắc lắng đọng giữa Mỹ Tâm và Đen Vâu sau màn kết hợp bùng nổ

Ảnh: BTC

Không chỉ Đen Vâu, "Họa mi tóc nâu" cũng gửi lời xin lỗi vì ảnh hưởng từ thời tiết và đề cập trực tiếp tới câu chuyện tập luyện gây ồn ào trước đó. Cô thừa nhận: "Tôi đã sai, tôi xin lỗi tất cả hàng xóm ở khu vực Mỹ Đình đã bị ảnh hưởng". Hành động cầu thị và văn minh này của Mỹ Tâm nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Màn trình diễn thăng hoa

Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với hơn 30 ca khúc được phối mới hoàn toàn. Từ những bản hit thanh xuân như Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu đến những ca khúc sôi động Vì em tất cả, Đừng hỏi em...

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 2.

Mỹ Tâm lộng lẫy như một nàng công chúa trong thiết kế đầm dạ hội bồng bềnh màu xanh pastel. Phần trình diễn những bản ballad "lụi tim" đã làm nên tên tuổi của cô

Ảnh: BTC

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 3.

"Họa mi tóc nâu" lập tức "lột xác" với hình ảnh trẻ trung, bụi bặm trong set đồ denim phá cách kết hợp áo croptop ánh bạc. Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn giữ được vóc dáng săn chắc cùng nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng "cháy" hết mình với những vũ đạo mạnh mẽ

Ảnh: BTC

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 4.

Trong trang phục sắc đỏ, 'họa mi tóc nâu' mang đến tiết mục kết hợp vũ đạo múa quạt điêu luyện, vừa mang âm hưởng truyền thống vừa hiện đại

Ảnh: BTC

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 5.

Hình ảnh Mỹ Tâm đội mũ phớt, diện váy ngắn xếp tầng gợi nhớ lại phong cách đặc trưng của cô những năm 2000. Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cô đã dẫn dắt cảm xúc của 40.000 khán giả đi từ hoài niệm thanh xuân đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ

Ảnh BTC

Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 6.
Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'- Ảnh 7.

Nụ cười rạng rỡ và hành động "bắn tim" dễ thương của Mỹ Tâm dành cho người hâm mộ. Dù thời tiết có mưa, nhưng người hâm mộ vẫn ở lại đến giây phút cuối cùng, tạo nên một cái kết trọn vẹn cho live concert See The Light

Ảnh: BTC

Đêm diễn cũng chứng kiến sự chuyên nghiệp đỉnh cao của Mỹ Tâm khi cô quyết định hát lại trọn vẹn ca khúc Như một giấc mơ do gặp sự cố kỹ thuật với tai nghe in-ear, thay vì xử lý qua loa. Ngoài ra, việc công bố dự án phim điện ảnh ra mắt vào năm 2026 và màn đạp xe quanh sân vận động để chào khán giả ở cuối chương trình cũng là những điểm nhấn khó quên, khép lại một đêm nhạc trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Tin liên quan

Hình ảnh Mỹ Tâm cách đây 23 năm gây chú ý

Hình ảnh Mỹ Tâm cách đây 23 năm gây chú ý

Mỹ Tâm khiến nhiều người xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh "ngày ấy - bây giờ". Một số khán giả nhận xét cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung sau 23 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tâm Đen Vâu Concert See The Light Họa mi tóc nâu Mai Tài Phến Nuôi em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận