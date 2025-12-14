Liveshow Mỹ Tâm: Đen Vâu bất ngờ xin lỗi vì lùm xùm 'Nuôi em'

Với See The Light, Mỹ Tâm chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức 3 liveshow tại Sân vận động Mỹ Đình. Con số 40.000 khán giả lấp đầy sân vận động cũng xác lập kỷ lục concert cá nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay, vượt qua cả thành công vang dội của Tri Âm trước đó.

Mỹ Tâm và Đen Vâu xin lỗi trong concert

Khách mời đặc biệt Đen Vâu đã mang đến luồng gió mới cho đêm diễn với màn mashup 4 ca khúc: Anh đợi em được không, Đưa nhau đi trốn, Xích lô và Đi theo bóng mặt trời. Sự hòa quyện giữa giọng hát nội lực, mềm mại của Mỹ Tâm và chất rap phóng khoáng, mộc mạc của Đen Vâu đã tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa, khiến khán giả không ngừng reo hò.

Đáng chú ý, trong phần giao lưu, Đen Vâu bất ngờ gửi lời xin lỗi đến đàn chị ngay trên sân khấu: "Em xin lỗi chị nếu như những chuyện về em ảnh hưởng đến chị, em mong những lùm xùm không ảnh hưởng đến chị". Đáp lại sự lo lắng của đàn em, Mỹ Tâm đã có những lời an ủi đầy tình cảm: "Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những vấn đề, nhưng khi mình sống đúng, làm đúng thì mình không phải lo".

Trước đó, Đen Vâu vướng ồn ào khi tham gia quảng bá cho dự án từ thiện "Nuôi em". Sau khi dự án dính nghi án thiếu minh bạch, Đen Vâu lên tiếng cho biết mình chỉ góp sức với vai trò người ủng hộ như nhiều nhà hảo tâm khác, không liên quan đến quá trình vận hành, thu chi của dự án.

Khoảnh khắc lắng đọng giữa Mỹ Tâm và Đen Vâu sau màn kết hợp bùng nổ Ảnh: BTC

Không chỉ Đen Vâu, "Họa mi tóc nâu" cũng gửi lời xin lỗi vì ảnh hưởng từ thời tiết và đề cập trực tiếp tới câu chuyện tập luyện gây ồn ào trước đó. Cô thừa nhận: "Tôi đã sai, tôi xin lỗi tất cả hàng xóm ở khu vực Mỹ Đình đã bị ảnh hưởng". Hành động cầu thị và văn minh này của Mỹ Tâm nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Màn trình diễn thăng hoa

Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với hơn 30 ca khúc được phối mới hoàn toàn. Từ những bản hit thanh xuân như Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu đến những ca khúc sôi động Vì em tất cả, Đừng hỏi em...

Mỹ Tâm lộng lẫy như một nàng công chúa trong thiết kế đầm dạ hội bồng bềnh màu xanh pastel. Phần trình diễn những bản ballad "lụi tim" đã làm nên tên tuổi của cô Ảnh: BTC

"Họa mi tóc nâu" lập tức "lột xác" với hình ảnh trẻ trung, bụi bặm trong set đồ denim phá cách kết hợp áo croptop ánh bạc. Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn giữ được vóc dáng săn chắc cùng nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng "cháy" hết mình với những vũ đạo mạnh mẽ Ảnh: BTC

Trong trang phục sắc đỏ, 'họa mi tóc nâu' mang đến tiết mục kết hợp vũ đạo múa quạt điêu luyện, vừa mang âm hưởng truyền thống vừa hiện đại Ảnh: BTC

Hình ảnh Mỹ Tâm đội mũ phớt, diện váy ngắn xếp tầng gợi nhớ lại phong cách đặc trưng của cô những năm 2000. Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cô đã dẫn dắt cảm xúc của 40.000 khán giả đi từ hoài niệm thanh xuân đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ Ảnh BTC

Nụ cười rạng rỡ và hành động "bắn tim" dễ thương của Mỹ Tâm dành cho người hâm mộ. Dù thời tiết có mưa, nhưng người hâm mộ vẫn ở lại đến giây phút cuối cùng, tạo nên một cái kết trọn vẹn cho live concert See The Light Ảnh: BTC

Đêm diễn cũng chứng kiến sự chuyên nghiệp đỉnh cao của Mỹ Tâm khi cô quyết định hát lại trọn vẹn ca khúc Như một giấc mơ do gặp sự cố kỹ thuật với tai nghe in-ear, thay vì xử lý qua loa. Ngoài ra, việc công bố dự án phim điện ảnh ra mắt vào năm 2026 và màn đạp xe quanh sân vận động để chào khán giả ở cuối chương trình cũng là những điểm nhấn khó quên, khép lại một đêm nhạc trọn vẹn và đầy cảm xúc.