Diễn viên Thùy Anh thông báo thắng kiện trong vụ bị đòi bồi thường 20 tỉ đồng

An Hạ
05/05/2026 19:59 GMT+7

Diễn viên Thùy Anh cho biết đã thắng kiện trong vụ tranh chấp liên quan sự cố xảy ra khi tham gia dự án phim 'Bước ngoặt' do Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ sản xuất.

Diễn viên Thùy Anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân có khoảng 286.000 người theo dõi về kết quả giải quyết tranh chấp pháp lý liên quan đến dự án phim Bước ngoặt. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã tuyên cô thắng kiện trong vụ việc với Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ.

Trong bài viết, Thùy Anh cho biết sau quá trình theo đuổi vụ việc bằng thủ tục trọng tài, các yêu cầu của cô đã được “xem xét và chấp nhận”. Theo phán quyết được nữ diễn viên nhắc đến, phía Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ có nghĩa vụ bồi thường tương ứng với những tổn thất mà cô phải chịu.

Nữ diễn viên cho rằng phán quyết đã ghi nhận quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc về an toàn lao động và trách nhiệm pháp lý trong môi trường làm việc. “Mọi hành vi né tránh trách nhiệm, đẩy rủi ro về phía người lao động đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Thùy Anh chia sẻ.

Diễn viên Thùy Anh thông báo kết quả vụ kiện với nhà sản xuất phim - Ảnh 1.

Vụ việc giữa Thùy Anh và phía sản xuất phim từng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô bày tỏ mong muốn các bên liên quan nghiêm túc thực hiện phán quyết theo đúng quy định pháp luật, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ luật sư và đơn vị tư vấn đã đồng hành trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.

Theo bài đăng của nữ diễn viên, vụ việc bắt nguồn từ sự cố xảy ra trong quá trình quay phim do Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ sản xuất. Thùy Anh cho rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn trong lúc ghi hình và khẳng định bản thân đã thực hiện theo kịch bản được thống nhất trước đó.

Từ vụ việc của bản thân, nữ diễn viên bày tỏ hy vọng từ vụ việc này, môi trường làm việc trong ngành giải trí sẽ tiếp tục được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo sự an toàn, tôn trọng và công bằng cho những người tham gia. Theo cô, người lao động không nên vừa chịu tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, vừa phải đơn độc đối mặt với các tranh chấp pháp lý phát sinh sau đó.

Cô cũng gửi lời xin lỗi nếu những tranh chấp trong thời gian qua gây ảnh hưởng đến khán giả và những người liên quan. “Niềm tin vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật cuối cùng đã được đặt đúng chỗ”, Thùy Anh viết trên trang cá nhân.

Diễn viên Thùy Anh thông báo kết quả vụ kiện với nhà sản xuất phim - Ảnh 2.

Tranh chấp giữa Thùy Anh và phía sản xuất bắt nguồn từ sự cố xảy ra khi quay phim

Ảnh: FBNV

Thùy Anh và phía sản xuất từng có bất đồng quan điểm

Trước đó, ngày 29.8.2024, đại diện Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ từng phát đi thông báo về việc chấm dứt hợp tác với Thùy Anh trong dự án Bước ngoặt. Trong thông báo, phía công ty cho rằng nữ diễn viên có vi phạm liên quan đến nghĩa vụ bảo mật thông tin và đưa ra yêu cầu bồi thường với giá trị được đề cập lên tới 20 tỉ đồng.

Thông báo khi ấy cũng nêu khả năng chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền nếu các yêu cầu không được đáp ứng trong thời hạn đề ra. Vụ việc sau đó thu hút sự quan tâm của dư luận khi cả hai bên đều có những quan điểm khác nhau liên quan trách nhiệm sau sự cố trong quá trình ghi hình.

Về phía mình, Thùy Anh không đồng ý với các nội dung từ phía công ty. Nữ diễn viên cho biết sự cố phát sinh trong quá trình quay phim là ngoài ý muốn, đồng thời nói phần lớn chi phí điều trị sau đó do cá nhân tự chi trả.

Những khác biệt trong quan điểm và cách xác định trách nhiệm giữa hai bên sau đó được đưa ra giải quyết bằng thủ tục trọng tài theo quy định pháp luật.

Đến nay, phía Công ty CP Truyền thông Hỏa Thổ chưa có phản hồi công khai mới liên quan thông tin Thùy Anh thông báo thắng kiện. Nội dung chi tiết của phán quyết trọng tài cũng chưa được công bố đầy đủ.

Diễn viên Thùy Anh trải lòng về biến cố bị cắt vai, đòi bồi thường 20 tỉ

Thùy Anh cho biết cô từng trải qua những tháng ngày khủng hoảng tâm lý, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật hơn nửa năm. Sau tất cả, nữ diễn viên xem đây là một bài học đắt giá, để từ đó trưởng thành, sâu sắc hơn trong diễn xuất lẫn cuộc sống.

