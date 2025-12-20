Đài Kiểm soát không lưu Long Thành cao 123 m chính thức soán ngôi cao nhất Việt Nam

Đài Kiểm soát không lưu Long Thành là công trình trung tâm của dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Toàn cảnh Đài Kiểm soát không lưu Long Thành cao nhất Việt Nam ẢNH: VATM

Tổng thể dự án bao gồm hệ thống các công trình, thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, điều hành bay như đài kiểm soát không lưu, các trạm radar, dẫn đường, giám sát, thông tin - khí tượng và hệ thống cấp điện bảo đảm hoạt động bay.

Tổng diện tích dự án khoảng 70.000 m2, trong đó đài kiểm soát không lưu là công trình trung tâm, cao 123 m, được thiết kế theo hình búp sen, hài hòa với kiến trúc tổng thể cảng hàng không.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và điều hành hoạt động bay. Công trình góp phần đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), giữ vai trò cảng hàng không cửa ngõ quốc tế và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Với chiều cao 123 m, công trình này đã soán ngôi đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam của Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, vị trí đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam thuộc về Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài khánh thành năm 2012, cao 95 m.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Long Thành, các công trình và hệ thống trang thiết bị quản lý bay trọng yếu đã hoàn thành công tác thi công, lắp đặt, kiểm tra và kiểm thử, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khai thác và các quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Ngay trong ngày 19.12, từ Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, những kiểm soát viên không lưu đã điều hành thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh

Ông Hồ Sỹ Tùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.435 tỉ đồng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với hạ tầng hàng không quốc gia, bảo đảm năng lực điều hành bay cho cả ba giai đoạn phát triển của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trong quá trình thực hiện, dự án phải đối mặt với nhiều thách thức về điều kiện thi công, thời tiết và nguồn lực. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, dự án đã triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đội ngũ kiểm soát viên không lưu trực tiếp tham gia điều hành chuyến bay đầu tiên là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Đến nay, phần xây dựng của dự án đã cơ bản hoàn thành; các hệ thống kỹ thuật trọng yếu phục vụ điều hành bay như radar giám sát, hệ thống giám sát mặt đất, các hệ thống thông tin, dẫn đường, khí tượng... đã được chạy thử, nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật, sẵn sàng vận hành đồng bộ với Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh, bảo đảm tính liên tục trong chuỗi điều hành bay.

Trong ngày 19.12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã điều hành thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay này.



Đài Kiểm soát không lưu Long Thành có hình búp sen ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội ngũ kiểm soát viên không lưu trực tiếp tham gia điều hành 3 chuyến bay đầu tiên là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được lựa chọn từ các cơ sở có mật độ bay lớn. Đội ngũ cũng được huấn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn chuyển tiếp khai thác tại Long Thành.

Các huấn lệnh được ban hành chính xác, rõ ràng, toàn bộ quá trình tiếp cận, hạ cánh, lăn và cất cánh của tàu bay diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng kế hoạch khai thác.

Với chiều cao 123 m, từ Đài Kiểm soát không lưu Long Thành nhìn ra bao quát cả vùng lân cận

Đài Kiểm soát không lưu Long Thành về đêm ẢNH: ĐỘC LẬP

Hệ thống radar sơ cấp, thứ cấp Long Thành

Công tác điều hành sân đỗ được triển khai hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm soát không lưu, xe dẫn đường, an ninh hàng không và lực lượng cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt trong toàn bộ dây chuyền của các chuyến bay đầu tiên.