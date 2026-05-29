Chính trị

Đại lễ Phật đản là dịp tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
29/05/2026 14:10 GMT+7

Đó là nhấn mạnh của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trong chuyến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Ngày 29.5, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Tham gia đoàn công tác có ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Lãnh đạo thành phố Huế có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân mùa Phật đản tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, đồng bào phật tử Huế.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ trọng đại của tăng ni, phật tử mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội. 

Trải qua hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử, văn hóa đất nước. Trong đó, Huế được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể quý giá, là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân.

Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng tăng ni, phật tử địa phương trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

Phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, hòa thượng Thích Khế Chơn (Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế) trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQ Việt Nam. 

Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định tăng ni, phật tử thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu đã đến thăm hòa thượng Thích Giác Quang tại chùa Bảo Lâm; thăm hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni tại tổ đình Tường Vân.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Singapore

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la.

