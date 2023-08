Đại lộ ven sông đột phá kinh tế Đông Nam bộ

Sở GTVT TP.HCM chuẩn bị trình UBND TP đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng trên công trình đường bộ hiện hữu áp dụng hợp đồng BOT theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98.

Theo đó, có 5 dự án khơi thông các cửa ngõ với tổng vốn hơn 37.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức BOT trong giai đoạn 2023 - 2030 được sắp xếp lần lượt theo thứ tự ưu tiên gồm: QL1 (đoạn từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An dài 9,6 km, được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, tổng mức đầu tư gần 12.900 tỉ đồng); QL22 (từ ngã tư An Sương đến Vành đai 3 dài 9,1 km sẽ mở rộng lên gần 40 m với kinh phí khoảng 3.609 tỉ đồng); QL13 (từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu dài gần 5 km, được mở rộng lên 53 - 60 m, tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng); trục đường Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao cầu Bà Chiêm dài 7,5 km, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe, tổng vốn gần 4.500 tỉ đồng) và cầu đường Bình Tiên (đi qua quận 6, 8 và H.Bình Chánh dài 3,2 km, rộng 30 - 40 m, tổng vốn hơn 6.200 tỉ đồng).

Theo Sở GTVT TP, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 vừa ban hành cho phép TP.HCM triển khai các dự án BOT trên đường hiện hữu. 5 dự án trên nếu được UBND TP thông qua sẽ trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp trong tháng 9 tới.