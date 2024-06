Đại lý 'hét giá' tới 75 triệu đồng, cơ hội nào Honda Stylo 160 tại Việt Nam?

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam trầm lắng, đại lý thiếu vắng những sản phẩm mới, sự xuất hiện của dòng xe tay ga hoàn toàn mới như Honda Stylo 160 được xem tín hiệu tích cực để xua đi phần nào không khí ảm đạm đang bao trùm thị trường xe máy Việt Nam.



Honda Stylo 160 là một sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu xe máy Nhật Bản, được phát triển, sản xuất tại Indonesia - thị trường xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thời trang, mới lạ đi kèm động cơ 160 cc, 4 van, eSP+ làm mát bằng dung dịch, cùng một số trang bị tính năng thường thấy trên các mẫu xe tay ga hiện nay. Khi Honda Việt Nam (HVN) còn chưa có thông tin gì liên quan đến mẫu xe này, Stylo 160 đã xuất hiện tại Việt Nam chỉ sau vài tháng được mở bán tại "xứ vạn đảo".

Honda Stylo 160 về Việt Nam bị "hét giá" lên tới 75 triệu đồng ML

Cụ thể, như Thanh Niên đã đưa tin vào trung tuần tháng 4.2024 lô xe Honda Stylo 160 đầu tiên nhập khẩu từ Indonesia đã về đến Việt Nam. Lô xe này do một cửa hàng xe máy không chính hãng tại TP.HCM nhập khẩu. Sau khoảng 1 tháng hoàn tất thủ tục thông quan, kiểm định… mới đây Honda Stylo 160 đã được chính đơn vị này phân phối ra thị trường với 2 phiên bản, Stylo 160 CBS và Stylo 160 ABS.

Đánh chú ý, dù là xe nhập khẩu không chính hãng, chất lượng chưa được nhiều người dùng kiểm chứng trong khi trang bị tính năng cũng không có gì vượt trội so với các mẫu xe Honda lắp ráp tại Việt Nam nhưng với cái danh xe Honda nhập khẩu… mẫu xe này vẫn bị các đại lý phân phối "hét giá" lên tới 69,9 - 75 triệu đồng. Mức giá này, cao hơn giá xe cùng phiên bản bán tại Indonesia gần 30 triệu đồng. Trước đó, tại thị trường Indonesia, Honda Stylo 160 có 2 phiên bản, gồm CBS giá 27,55 rupiah (khoảng 43,5 triệu đồng) và phiên bản Stylo 160 ABS giá 30,42 triệu rupiah (khoảng 48,1 triệu đồng).

So với một số mẫu xe tay ga do Honda Việt Nam lắp ráp, phân phối, giá bán Honda Stylo 160 không chính hãng cũng cao hơn Honda SH Mode 125 (từ 57,13 - 63,81 triệu đồng); ngang ngửa giá bán Honda SH125i bản tiêu chuẩn (73,91 triệu đồng); cao hơn Honda Air Blade 160 khoảng 20 - 25 triệu đồng. Trong khi đó, khách hàng mua Honda Stylo 160 sẽ không được hưởng chính sách bảo hành chính hãng như các mẫu xe do hệ thống đại lý ủy nhiệm của HVN phân phối.

Honda Stylo 160 được đánh giá cao nhờ kiểu dáng thiết kế thời trang, lịch lãm mang hơi hướng của các dòng xe châu Âu… Tuy nhiên, với một sản phẩm mới, chất lượng, độ bền chưa được nhiều khách hàng kiểm chứng, trong khi linh kiện phụ tùng thay thế sẽ khó kiếm hơn những mẫu mã do HVN sản xuất phân phối chính hãng… Honda Stylo 160 chắc chắn sẽ gặp không ít rào cản trong việc thuyết phục khách hàng Việt chi ra khoảng 80 triệu đồng (gồm chi phí đăng ký, ra biển số) để sở hữu mẫu xe này. Bởi với mức giá của Honda Stylo 160, người Việt mua xe tay ga sẽ có rất nhiều lựa chọn khác với độ bền đã được kiểm chứng đồng thời an tâm hơn với chính sách bảo hành hay tìm kiếm phụ tùng thay thế.