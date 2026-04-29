Đại Nghĩa 'choáng' trước màn xử lý cao tay của người phụ nữ khi chồng hay ghen

Mở đầu chương trình, MC Đại Nghĩa giới thiệu đây là câu chuyện của hai con người từng trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân trước đây, nhưng vẫn giữ niềm tin vào tình yêu. Từ lời chia sẻ đó, bà Bùi Thị Diễm cho biết trước đây, cả hai từng có gia đình riêng và từng chịu đổ vỡ trong quá khứ. Sau những năm tháng cô đơn, bà sống một mình, buôn bán nước giải khát và thường sử dụng mạng xã hội để giải khuây. Cũng chính từ đây, bà quen biết ông Đinh Văn Chói rồi nên duyên vợ chồng.

Bà Diễm xúc động kể: “Lúc đó tôi ở một mình, con cái đi làm xa. Tôi có dùng mạng xã hội cho đỡ buồn rồi tình cờ quen anh. Nói chuyện hợp nhau, thương nhau rồi quyết định gặp mặt”. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò. Ông Chói sau đó đã đưa bà về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác khiến con cháu hai bên còn nhiều lo lắng. “Con bên anh chưa chấp nhận vì thấy tôi còn trẻ, nên sợ tôi không thật lòng, sau này bỏ anh”, nữ khách mời tâm sự.

Khi được Đại Nghĩa hỏi cảm xúc trước những lời phản đối đó, bà Diễm thành thật: “Nghe vậy tôi cũng buồn chứ. Nhưng tôi nghĩ cứ để thời gian trả lời, rồi các con sẽ hiểu tấm lòng của mình”. Về phía mình, ông Chói cũng hiểu nỗi lo của các con. Nam khách mời nói: “Con tôi thấy cô ấy còn trẻ nên lo cha bị tổn thương. Nhưng tôi tin sau này tụi nhỏ sẽ chấp thuận vì thấy chúng tôi sống thật lòng với nhau”.

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi về chung nhà, ông Chói cho biết cả hai rất hòa hợp: “Về sống chung thì cũng hòa hợp lắm. Hai người biết nhịn nhau mà sống. Có gì không vừa ý thì nói chuyện nhẹ nhàng”.

Bà Diễm cũng chia sẻ rằng bà vẫn giữ công việc riêng, đồng thời thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ, đờn ca tài tử – niềm vui lớn trong cuộc sống của bà. “Tôi hay đi hát, đi sinh hoạt đờn ca tài tử. Lúc đầu ảnh hay ghen nên tôi cho ảnh đi cùng cho vui”. MC Đại Nghĩa hài hước hỏi ông Chói có còn ghen không, nam khách mời cười đáp: “Thương mới ghen chứ, nhưng giờ đỡ rồi, thấy bà ấy vui là tôi vui”.

Không chỉ vun vén hạnh phúc riêng, bà Diễm còn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình hai bên. Nữ khách mời tâm sự: “Gia đình tôi thì không thay đổi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn thường mua quà gửi về. Con tôi cũng rủ tôi đi du lịch chung với gia đình. Tôi luôn cố gắng thương và dung hòa mọi người”.

Về phía ông Chói, ông cũng luôn chủ động khuyên nhủ: “Tôi hay nói với con rằng ba sống vui, sống yên ổn là được. Mấy đứa cũng dần hiểu hơn và thường hỏi thăm dì”. Nam khách mời cho biết hiện các con không còn phản đối gay gắt như trước. Khi được hỏi về những mong muốn thay đổi từ người bạn đời, ông Chói chia sẻ: “Tôi hài lòng hết rồi, không cần bà ấy thay đổi gì cả”. Trong khi đó, mong muốn lớn nhất lúc này của bà Diễm là chồng bớt ghen và các con hai bên đồng tình.

Chia sẻ xúc động của Đại Nghĩa

Khép lại chương trình, MC Đại Nghĩa chia sẻ: “Tình yêu đôi khi không đến đúng thời điểm tuổi trẻ, nhưng lại đến vào lúc con người ta cần sự bình yên nhất. Điều quan trọng không phải chênh lệch bao nhiêu tuổi, mà là có thật lòng với nhau hay không”. Nam MC cũng dành lời khen cho sự tinh tế, chân thành của bà Diễm trong đời sống hôn nhân.