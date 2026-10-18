Đại Nghĩa, Hà An Huy đu dây tại Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Khán giả cổ vũ hết mình tại Day 1 Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Tối 17.10, concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra tại The Global City (phường An Phú, TP.HCM), với sự góp mặt hơn 30 anh tài. Các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện theo cách thú vị, mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, tạo nên bầu không khí sôi động và cuốn hút ngay từ đầu chương trình.

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức bùng nổ trong hai ngày 17 và 18.10 với quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm tại TP.HCM

ẢNH: HỒNG PHÚC

Trong đêm mở màn, ban tổ chức đã dẫn dắt người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ nguồn năng lượng mạnh mẽ của các đại cảnh tập thể, sự thăng hoa trong nghệ thuật cho đến những khoảnh khắc lắng đọng về tình yêu, gia đình và cội nguồn. Không chỉ là cuộc hội ngộ của dàn nghệ sĩ, đêm nhạc còn mở ra không gian gắn kết sâu sắc qua những giai điệu quen thuộc được làm mới cùng kịch bản dàn dựng giàu giá trị nhân văn.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là tiết mục Em tôi, khi Cheng thực hiện màn đu dây trên không, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên sân khấu. Trong khi đó, phần mở đầu tiết mục Em chỉ im lặng gây chú ý với màn xuất hiện của Hà An Huy và Phùng Minh Cương trên phi thuyền bay giữa không trung, góp phần tăng thêm sự hoành tráng cho phần trình diễn. ‘Anh tài' Đại Nghĩa cũng khiến khán giả ngỡ ngàng vì treo người trên không trung ở tiết mục Khắp chốn thiên hà.

Không chỉ gây ấn tượng với những màn xuất hiện độc đáo, 33 Anh tài còn khuấy động concert bằng loạt tiết mục được dàn dựng công phu như Nhong Nhong Nhong, Nhỏ xíu nhỏ xíu, Nhức tiềm thức, Move on, Quá khứ còn lại gì, Tiếng ru cội nguồn…

Dàn anh tài xúc động vì tình cảm của khán giả ẢNH: HỒNG PHÚC

Sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng sân khấu và phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả.

Trước giờ chương trình bắt đầu, trời đổ mưa to, tuy nhiên điều này không làm giảm sức nóng của concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nhiều khán giả có mặt từ sớm, chuẩn bị áo mưa và các vật dụng cần thiết để sẵn sàng hòa mình vào đêm nhạc cùng các anh tài. Với các Gai Con, điều quan trọng nhất vẫn là được gặp gỡ, cổ vũ những anh tài mình yêu mến và tận hưởng bầu không khí concert sau thời gian chờ đợi.