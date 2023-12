Đại Nghĩa phản ứng vì Lâm Hùng 'gian lận' trong gameshow

Dàn ca sĩ 8X như Châu Gia Kiệt, Lâm Hùng, Quách Tuấn Du... hội ngộ trong Tranh tài đoán ý BTC

Tập 29 Tranh tài đoán ý vừa lên sóng trên kênh VTV3 với màn tranh tài của hai đội chơi gồm Anh chàng đẹp trai (Châu Gia Kiệt, Lâm Chấn Huy, Bằng Cường và Nguyễn Văn Chung) và Quý ông lịch lãm (Lâm Hùng, Akira Phan, Quách Tuấn Du và Phạm Trường). Chương trình được dẫn dắt bởi MC Đại Nghĩa.

Ngay khi chào sân, Châu Gia Kiệt đã bị Lâm Chấn Huy và Nguyễn Văn Chung "cà khịa" về tuổi tác. Cụ thể, khi MC Đại Nghĩa hỏi về tên đội, cả hai cho biết đó là tên bài hát gắn liền với người lớn tuổi nhất trong nhóm. Phản bác lại đàn em, Châu Gia Kiệt lên tiếng đính chính: "Lớn tuổi hồi nào? Tôi mới có 27 tuổi mà kêu lớn tuổi là sao?".

Châu Gia Kiệt phản ứng khi bị "cà khịa" chuyện tuổi tác

Tên gọi của đội Anh chàng đẹp trai sau đó cũng bị đối thủ "cà khịa". Cụ thể, phía Quách Tuấn Du cho rằng Châu Gia Kiệt không chịu sống thật với lứa tuổi khiến mọi người được phen bật cười. Ca sĩ quê An Giang lên tiếng: "Đội bên đó già mà không chấp nhận mình già. Đội tôi sống thật với số tuổi, còn tôi chỉ nhận là mình quý ông".

Trong vòng thi đầu tiên, hai đội vừa đeo tai nghe, vừa phải đoán đúng từ khóa mà người đồng đội đang diễn tả. Sau khi công bố luật, Đại Nghĩa cho rằng thử thách này là thế mạnh của Châu Gia Kiệt vì: "Kiệt không chỉ là ca sĩ, mà còn là diễn viên đóng rất nhiều bộ phim trước đây. Cho nên ngôn ngữ hình thể, biểu đạt gương mặt hay sắc thái tình cảm cũng đa dạng, phong phú dữ lắm".

Sự lầy lội của Lâm Hùng mang lại tiếng cười cho khán giả

Tiếp lời, giọng ca Anh chàng đẹp trai cùng ôn lại kỷ niệm: "Thật ra lúc tôi mới là ca sĩ nổi tiếng có được mời đi đóng phim nhưng tôi đâu có biết diễn. May mắn là tôi có một người bạn học diễn viên cho nên tôi đã học hỏi diễn xuất ở người bạn đó để đi đóng phim". Khi nghe nam ca sĩ say sưa kể chuyện, Đại Nghĩa can ngăn: "Tôi biết Kiệt đang kể tôi nhưng mà mình chơi đi, đừng kể chuyện riêng nữa".

Với Lâm Hùng, trong quá trình thực hiện thử thách, nam ca sĩ đã cố tình "gian lận" nhưng bị Đại Nghĩa phát hiện. "Lâm Hùng ăn gian quá, liên tục chỉnh sửa tai nghe. Khán giả và ê kíp ai cũng thấy cả". Trước lời "tố cáo" của MC, giọng ca Ký túc xá chiều mưa lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, Đại Nghĩa vẫn nhấn mạnh: "Vì là vòng đầu tiên nên những mánh khóe đó tôi tạm thời chấp nhận bỏ qua".

Nghe vậy, Lâm Hùng lên tiếng: "Oan cho tôi quá". Tuy nhiên nhờ "tiểu xảo" đó mà đội Lâm Hùng vượt qua đội Châu Gia Kiệt để giành chiến thắng trong vòng thi này.