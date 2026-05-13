Đại Nghĩa tiết lộ bước ngoặt 'đổi đời', lý do miệt mài làm nghề sau 20 năm

Trở lại với Biến hóa bất ngờ, Đại Nghĩa cho biết điều khiến anh hào hứng nhất chính là được thưởng thức nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau thông qua phần hóa thân của các thí sinh. Theo nam giám khảo, sức hấp dẫn của chương trình nằm ở việc các thí sinh không chỉ lựa chọn thần tượng thuộc thế hệ trước mà còn mang lên sân khấu hình ảnh của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay, tạo nên sự đa dạng cả về phong cách trình diễn lẫn màu sắc âm nhạc.

Nam nghệ sĩ chia sẻ chính sự giao thoa giữa những giọng ca của nhiều thời kỳ khiến anh luôn háo hức mỗi khi ngồi ghế giám khảo. Với Đại Nghĩa, khán giả không chỉ được nghe lại những giọng hát quen thuộc mà còn có cơ hội nhìn thấy cách thế hệ trẻ tái hiện thần tượng bằng góc nhìn mới mẻ.

Đại Nghĩa ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, lên sóng tập đầu tiên ngày 14.5 Ảnh: NSX

Khi nói về tiêu chí chấm điểm, Đại Nghĩa cho rằng yếu tố đầu tiên vẫn phải là giọng hát. Thí sinh cần nắm được màu sắc đặc trưng của nghệ sĩ mà mình lựa chọn để tái hiện lại trên sân khấu. Tuy nhiên, điều khó nhất không chỉ nằm ở việc hát giống mà còn là khả năng quan sát và nhận ra những dấu ấn riêng biệt của từng nghệ sĩ. Đó có thể là cách luyến láy, nhả chữ, thần thái biểu diễn... “Có khi chỉ cần một cái đưa tay hay một dáng đứng quen thuộc thôi cũng đủ khiến khán giả nhận ra nghệ sĩ đó”, Đại Nghĩa chia sẻ.

Là người từng trải qua nhiều thử thách hóa thân trước đây, Đại Nghĩa cho biết anh rất đồng cảm với áp lực của các thí sinh. Nam nghệ sĩ nhớ lại khoảng thời gian tham gia mùa đầu tiên của một chương trình truyền hình, anh thừa nhận việc thay đổi giọng hát của bản thân để giống hoàn toàn một nghệ sĩ khác là điều không hề dễ dàng. Không chỉ phải luyện giọng, người biểu diễn còn phải nghiên cứu thần thái, phong cách trình diễn và cách làm chủ sân khấu của nhân vật.

Quan điểm làm nghề của Đại Nghĩa

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau, Đại Nghĩa cho rằng việc thay đổi và làm mới hình ảnh là điều cần thiết nếu muốn tồn tại lâu dài trong lòng công chúng. Theo nam nghệ sĩ, mỗi giai đoạn sự nghiệp và mỗi độ tuổi sẽ phù hợp với những phong cách khác nhau. Nghệ sĩ cần biết điều chỉnh để bắt kịp thị hiếu khán giả và xu hướng của thời đại.

Đại Nghĩa nói anh không ngại đổi mới để phù hợp với thị hiếu khán giả Ảnh: NSX

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng cho rằng có những người dù không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhờ đạt đến “đỉnh cao” của phong cách riêng. “Có những nghệ sĩ suốt 20-30 năm chỉ trung thành với một dòng nhạc nhưng khán giả vẫn luôn yêu mến họ”, Đại Nghĩa bày tỏ.

Nhìn lại hành trình hơn 20 năm làm nghề, Đại Nghĩa cho biết sự nghiệp của anh có rất nhiều bước ngoặt đáng nhớ. Một trong những cột mốc đầu tiên giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng chính là vai diễn Cá mặt ngu trong vở Na Tra đại náo thủy cung tại sân khấu IDECAF. Cũng giống như ca sĩ cần một bài hit, diễn viên cần một vai diễn đủ ấn tượng để khán giả nhớ đến mình. Và đến hiện tại, Đại Nghĩa vẫn hạnh phúc khi nhiều khán giả còn nhắc lại vai diễn này như một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của anh.

Sau tất cả, điều giữ Đại Nghĩa gắn bó với nghệ thuật suốt hơn hai thập kỷ vẫn là tình yêu dành cho công việc. “Nếu không còn tình yêu với nghệ thuật, nghệ sĩ sẽ giống như một cỗ máy hơn là một tâm hồn nghệ sĩ”, anh chia sẻ.

Với nam nghệ sĩ, dù ở vai trò MC, diễn viên, giám khảo hay thử sức với ca hát, nhảy múa, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu dành cho sân khấu và nghệ thuật. Chính tình yêu đó giúp Đại Nghĩa luôn giữ được cảm xúc, năng lượng và sự bền bỉ với nghề cho đến hôm nay.