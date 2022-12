Đại Ngọc Trâm cùng con trai đóng phim ngắn của Đào Hoàng Duy

See là câu chuyện cảm động được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh mang sắc màu riêng của đạo diễn trẻ Đào Hoàng Duy, sinh viên năm cuối Khoa Đạo diễn Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Phim sử dụng những cú máy dài ấn tượng và không lời thoại, tham gia diễn xuất chính trong phim là mẹ con diễn viên Đại Ngọc Trâm. Dưới màn mưa và bầu trời xám xịt, câu chuyện của người phụ nữ lần lượt mất bố mẹ rồi con trai đã chạm đến trái tim người xem. Chỉ duy nhất một lần âm thanh của nhân vật được thốt lên, xót xa thay đó là tiếng khóc vang vọng cả bờ sông bởi nỗi đau quá lớn.

See thành công không chỉ nhờ cốt truyện xúc động, mà còn nhờ vào màn hóa thân với sự thấu cảm nhân vật sâu sắc do Đại Ngọc Trâm thể hiện. Ngoài đời, bà xã Hoàng Mèo cũng từng trải qua nỗi đau rất lớn khi mất đi người thân trong đại dịch Covid-19. Bộ phim không miêu tả sự mất mát do Covid-19, nhưng hình ảnh rải tro cốt người thân trên sông, lần lượt tiễn họ đi trong mất mát đã khiến người xem phải lắng đọng và suy ngẫm.

Nói về vai diễn trong See, Đại Ngọc Trâm chia sẻ: "Tôi thích những vai diễn như vậy, khi diễn vai không thoại tôi có thể lột tả chiều sâu nhân vật đậm chất hơn, sâu lắng hơn. Nội dung kịch bản phim See để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Nhân vật cũng gần gũi với cuộc đời bên ngoài của tôi, giai đoạn dịch Covid-19 vừa rồi tôi đã gặp rất nhiều biến cố và tổn thương, mất mát lớn nhất chính là cha tôi mất. Vậy nên nhân vật trong See rất gần gũi, không quá xa lạ đối với tôi. Tôi đã mang tâm trạng và cảm xúc thật của mình vào nhân vật".





See là bộ phim thứ hai Đại Ngọc Trâm làm việc với đạo diễn Hoàng Duy. Vì học chung 4 năm nên khá ăn ý. "Duy là một người rất sâu sắc, quan tâm và để ý đến tất cả mọi người trong lớp. Khi tôi gặp biến cố, hầu như ngày nào Duy cũng nhắn tin an ủi, gọi điện động viên tinh thần tôi. Tôi nghĩ Duy viết kịch bản phim này cũng dựa vào câu chuyện có thật của tôi, từ tính cách, con người để đưa tôi vào nhân vật. Khi quay phim còn một kỉ niệm đáng nhớ khác. Hôm đó khi set máy xong, định quay góc lấy cảnh mặt trời lặn dần thì mưa rất lớn, ê-kíp đã đổi góc máy và lấy được cảnh mưa thật, làm tăng thêm cảm xúc cho người xem. Đoàn phim người ta khi thấy mưa thường lo lắng còn ê-kíp See rất mừng, mưa đổ xuống là set máy quay ngay", Đại Ngọc Trâm kể.

Về diễn xuất của bé Mì Gói, bà xã Hoàng Mèo nói thêm: "Điều thuận lợi là khi diễn chung với mẹ, Mì Gói nhập vai rất nhanh. Mặc dù góc máy đặt không thấy kỹ diễn xuất của con nhưng thật ra trong phân cảnh tôi quỳ xuống ôm con, con đã khóc thật, có nước mắt thật vào lúc đó. Con nói lúc đó thấy thương mẹ quá, sợ xa mẹ. Vì không có cảnh đặc tả vào mặt Mì Gói nên không thấy được cảm xúc đó. Dù con chưa học qua lớp diễn xuất nào nhưng con vẫn có cảm xúc khi diễn chung với mẹ. Con có theo nghệ thuật không thì chắc tùy duyên. Nếu khi lớn lên, bé chọn con đường đó thì tôi cũng không cản, bây giờ cũng không ép, bé thích thì đi theo thôi. Tôi không có suy nghĩ ép con mình phải làm bất kỳ công việc gì mà con không thích".

Nhận góp mặt trong dự án phim ngắn của đạo diễn trẻ, quay bằng điện thoại, Đại Ngọc Trâm thừa nhận không sợ "mất giá". Cô khẳng định chưa bao giờ kén chọn dự án hay đạo diễn, miễn vai diễn hay và phù hợp thì sẽ tham gia. "Dự án này không phải quá nhỏ cũng không quá lớn. Đối với tôi, khi làm nghệ thuật không có dự án nào gọi là nhỏ, miễn sao khi làm tôi cảm thấy thỏa mãn và có thể nói lên được hết ý đồ của mình. Quay bằng điện thoại tôi thấy cũng không sao, hình ảnh vẫn đẹp. Quan trọng là tư duy nghệ thuật và góc máy, chúng mang lại cảm xúc gì cho khán giả và những nhân vật trong See có chạm đến trái tim khán giả hay không, nhiều khi có nhiều mảnh đời bên ngoài giống tôi thậm chí là thê thảm và bi thương hơn nữa", nữ diễn viên nói thêm.