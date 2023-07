Đại sứ Mỹ khen thủ môn Kim Thanh, ấn tượng với đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu ra quân kiên cường trước đương kim vô địch Mỹ ở bảng E World Cup 2023. Các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu nỗ lực, chỉ để thua với tỷ số 0-3 chấp nhận được trước đội bóng mạnh nhất giải đấu. 3 bàn thắng của Mỹ lần lượt được ghi bởi Sophia Smith (cú đúp) và Lindsey Horan.

Có mặt để theo dõi trận đấu tại một sự kiện do Đại sứ quán New Zealand, Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Marc Knapper chia sẻ: "Tôi rất tự hào về cả hai đội tuyển nữ ngày hôm nay. Họ đã chơi rất nỗ lực, chiến đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Hôm nay là ngày tuyệt vời của thể thao, và tuyệt vời cho cả mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi rất hào hứng khi thấy đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tham dự World Cup. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã rất nỗ lực để đến được đây và tôi tự hào về họ.

Ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam HỒNG NAM

Trước khi tuyển nữ Việt Nam lên đường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: "Các bạn đã là những người chiến thắng". Họ đã vượt qua hành trình rất dài. Điều đó cho thấy những tiềm năng của các cầu thủ nữ nói riêng cũng như VĐV thể thao nữ nói chung tại Việt Nam. Tại Mỹ, khi các cô gái chơi thể thao, họ làm được rất nhiều điều. Họ có được sự tự tin, khả năng lãnh đạo và đóng góp cho cả xã hội. Tôi rất hạnh phúc khi đội tuyển nữ Việt Nam được chơi tại World Cup. Chúng ta có mặt ở đây để ăn mừng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Đó là biểu tượng cho tình bạn giữa hai quốc gia và tôi hạnh phúc khi có mặt ở đây".

Đại sứ Mỹ Marc Knapper cũng đặc biệt ấn tượng với thủ môn Trần Thị Kim Thanh, với khoảnh khắc cứu thua trên chấm phạt đền ở cuối hiệp 1.

"Khoảnh khắc Kim Thanh cứu thua trên chấm phạt đền là pha bóng thực sự mạnh mẽ và bùng nổ. Tôi thích xem các cầu thủ thể hiện những điểm mạnh nhất của họ. Tôi ấn tượng khi xem thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam cứu thua một pha bóng như thế. Tình huống đó rất hay. Kim Thanh đã thể hiện tinh thần thể thao cùng sức mạnh đáng nể", Đại sứ Mỹ Marc Knapper nói.

Bà Tredene Robson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bắt đầu cho cuối tuần, khi tôi được xem một trận đấu ở World Cup 2023 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. Trời Hà Nội có nắng như một dấu hiệu thông báo rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trong lịch sử ở các kì World Cup.

Bà Tredene Robson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam HỒNG NAM

Tôi tự hào khi được là một Đại sứ New Zealand và được xem người dân Việt Nam ăn mừng hoạt động thể thao. Người dân New Zealand nổi tiếng với tình yêu thể thao, do đó việc có thể chia sẻ điều này với người Việt Nam khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt. Cũng như Việt Nam, bóng đá nữ của New Zealand cũng chỉ đang trên đà phát triển. Tôi tin qua kỳ World Cup lần này, nền bóng đá của hai nước sẽ tiến bộ vượt bậc".

Có mặt tại sự kiện, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt chia sẻ: "Ở môn bóng đá, chúng ta còn khoảng cách với châu Á và thế giới. Nói vậy để thấy, nỗ lực để giành vé đến World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam là nguồn động lực rất lớn. Gặp đội tuyển số 1 thế giới, dù thua kém đối thủ nhưng chúng ta tạo ra thế trận không quá chênh lệch với Mỹ.

Kết quả trận đấu là nguồn động viên cho người Việt Nam trong bối cảnh khó khăn, điều kiện còn hạn chế, thiếu thốn về một số mặt. Tuy nhiên với sự vươn lên cùng quyết tâm cao của đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta sẽ đạt được thành công thời gian tới".