Đại sứ New Zealand: 'Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiến bộ vượt bậc sau World Cup'

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu ra quân đầy nỗ lực trước đội tuyển nữ Mỹ ở bảng E World Cup 2023 lúc ngày 22.7. Dù gặp đối thủ hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi chặt chẽ, kỷ luật, nỗ lực trong từng tình huống tranh chấp bóng, nhờ vậy tạo nên trận đấu đáng tự hào dành tặng người hâm mộ.

Theo dõi trận đấu để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam, bà Tredene Robson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định, World Cup 2023 sẽ là bước đà để bóng đá nữ Việt Nam tiến bộ trong tương lai.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bắt đầu cho cuối tuần, khi tôi được xem một trận đấu ở World Cup 2023 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ. Trời Hà Nội có nắng như một dấu hiệu thông báo rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tốt trong lịch sử ở các kỳ World Cup.

Đại sứ New Zealand mặc áo đội tuyển nữ Việt Nam để cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung HỒNG NAM

Tôi tự hào khi được là Đại sứ New Zealand và được xem người dân Việt Nam ăn mừng hoạt động thể thao. Người dân New Zealand nổi tiếng với tình yêu thể thao, do đó việc có thể chia sẻ điều này với người Việt Nam khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt. Cũng như Việt Nam, bóng đá nữ của New Zealand cũng chỉ đang trên đà phát triển. Tôi tin qua kỳ World Cup lần này, nền bóng đá của hai nước sẽ tiến bộ vượt bậc", Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ.

Chia sẻ tại buổi tiệc xuất quân của đội tuyển nữ Việt Nam cách đây 3 tuần, Đại sứ Tredene Robson cũng chờ đợi World Cup là cơ hội để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thể thao. Đồng thời, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cũng khẳng định sẽ luôn ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình ở sân chơi lớn nhất thế giới.

"Đây là lần đầu tiên New Zealand và Úc đăng cai World Cup nữ. Chúng tôi rất vinh dự khi được chào mừng các đội tuyển quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đến đây thi đấu. Người dân New Zealand và Úc rất yêu bóng đá, nhất là khi môn thể thao này ngày càng phổ biến ở đất nước chúng tôi. Trong 5 triệu dân, chúng tôi có tới hơn 200.000 người chơi bóng đá. Môn thể thao này cũng được nữ giới yêu thích. Hy vọng New Zealand có thể phát triển bóng đá mạnh mẽ hơn. Đối với New Zealand, phụ nữ luôn quan tâm đến thể thao. Thể thao giúp chúng tôi phát triển những kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, giao lưu, kết nối... Hy vọng có thể mang thể thao đến gần hơn nữa với phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi chắc chắn ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất mừng khi Việt Nam và New Zealand không cùng bảng. Dù ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, tôi cũng luôn cổ vũ các bạn. Tôi mong chờ trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp đương kim vô địch Mỹ. Tôi mong rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mang đến trận đấu khó khăn cho Mỹ, để họ biết rằng còn rất nhiều đối thủ đáng gờm ở sân chơi quốc tế. Bất ngờ có thể xảy ra, không ai có thể biết trước", Đại sứ Tredene Robson khẳng định.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha ở lượt đấu thứ hai bảng E, trong trận đấu diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 27.7.