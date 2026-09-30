Đại tá Nguyễn Chí Toàn giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 29.9, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Chí Toàn nhận hoa chúc mừng của Ban giám đốc Công an thành phố Đồng Nai ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo đó, hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ kể từ ngày 30.9.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai chúc mừng đại tá Nguyễn Chí Toàn; đồng thời đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp của đại tá Nguyễn Chí Toàn thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai mong muốn đại tá Nguyễn Chí Toàn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh trong quá trình công tác tại cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đại tá Nguyễn Chí Toàn (sinh năm 1982, quê TP.Huế), là tiến sĩ ngành trinh sát an ninh. Trước khi Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập, ông từng giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Phước, rồi Phó giám đốc Công an tỉnh. Sau sáp nhập, ông tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai.