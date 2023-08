Đại tá Nguyễn Thanh Hà giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang

Chiều 7.8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Thanh Hà (45 tuổi, quê quán H.Hoằng Hóa, Hà Nam), Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác Công an tỉnh An Giang và giữ chức vụ Phó giám đốc .

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chúc mừng và kỳ vọng đại tá Nguyễn Thanh Hà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Đại tá Nguyễn Thanh Hà phát biểu nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Hà thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đại tá Lâm Phước Nguyên cho biết việc đại tá Nguyễn Thanh Hà được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an tỉnh An Giang.