Đại tá Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Sáng 28.12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Trung, Cục phó Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1.1.2025.



Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn ẢNH: BÁO LẠNG SƠN

Đồng thời, công bố quyết định điều động đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị đại tá Nguyễn Tiến Trung và đại tá Vũ Như Hà khẩn trương tiếp nhận công việc mới, tiếp tục đoàn kết cùng ban giám đốc công an các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, học hỏi và cố gắng hơn nữa trong công tác; giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.